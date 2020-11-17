17 ноября 2020



Вышла памятная монета в честь 200-летнего юбилея Афанасия Фета

Серебряная монета в честь нашего знаменитого земляка, уроженца Мценского уезда поэта Афанасия Афанасьевича Фета вошла в обращение с сегодняшнего дня. Как сообщает Банк России, она пополнит серию «Выдающиеся личности России». Официальное название монеты — «Поэт А.А. Фет, к 200-летию со дня рождения (05.12.1820)». Серебряная монета номиналом 2 рубля выполнена из драгоценного металла 925-й пробы. В диаметре она составляет 33 мм, вес – 15,55 г.

Банк России сообщает, что на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, а на оборотной — портрет А.А. Фета на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных поэтических строк. Тираж монеты — 7 тысяч штук.

 

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Опубликовано 17 Ноя 2020 в 15:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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