Ярмарка на Бурова в Орле: за и против

№3 (451) от 8 февраля 2017 г.

Зампред правительства Орловской области по промышленности и градостроительной деятельности Игорь Козин пообещал, что ярмарка выходного дня на ул. Металлургов в Орле не будет перенесена на ул. Бурова: в настоящее время ярмарочная площадка перед бывшим заводом УВМ рассматривается как дополнительная. Игорь Козин утверждает, что граждане, обеспокоенные переводом популярной ярмарки на другую площадку, просто не в курсе сложившейся ситуации.

Напомним, 25 января 2017 г. в «Орловской среде» был опубликован материал «Горожане требуют «Хлебосольный выходной»: речь шла о намерении депутатов Игоря Коновалова и Игоря Рыбакова вернуть ярмарку выходного дня на ул. Приборостроительную. Этого требуют избиратели — жители Советского района города Орла.

Когда верстался номер, в редакцию нашей газеты позвонила читательница — жительница Северного района Орла 78-летняя Валентина Лунина, которая выразила крайнюю обеспокоенность планируемым переводом ярмарки с ул. Металлургов на ул. Бурова. По словам пенсионерки, ярмарка перед бывшим заводом УВМ — не для граждан, так как добираться туда будет неудобно — место непопулярное. А стартовавший на сайте городской администрации опрос горожан, которым предлагается голосовать за или против перевода ярмарки с площадки на Металлургов, по мнению пожилой женщины — не для пенсионеров: они не умеют пользоваться интернетом и соответственно не имеют возможности проголосовать.

После публикации комментария Валентины Луниной в редакцию нашей газеты позвонил Игорь Козин, который некоторые доводы пенсионерки опроверг.

Козин пояснил, что встречался с инициативной группой граждан, среди которых были и простые жители города, и предприниматели. Люди были против постановления о переводе ярмарки выходного дня с улицы Металлургов на ул. Бурова.

Мы рекомендовали городу отменить это постановление, и оно было отменено. Нужно еще проработать этот вопрос. Сегодня речь не идет о том, что вся ярмарка с Металлургов будет перенесена. На Бурова — перед зданием бывшего завода УВМ — создадут дополнительную площадку. 50 мест на Металлургов — это очень мало. На Бурова будет около двухсот торговых мест, плюс стоянка на 130 мест. У нас есть заявки от кондитерской фабрики, от «Ливенского мяса», от «Нивы-Плодоовощ» — всего более 20 заявок. Новую площадку требуется дополнительно асфальтировать, осветить, необходимо, чтобы все санитарные нормы были соблюдены. Все эта работа начнется, когда сойдет снег. Затем все, кто желает, могут перейти туда торговать. Естественно тем, кто торгует по рекомендованным ценам, будут предоставлены лучшие места.

Зампред правительства Орловской области по промышленности и градостроительной деятельности Игорь Козин обещает, что в Северном районе Орла появятся две ярмарочные площадки вместо одной. Однако интернет — голосование о переводе ярмарки с ул. Металлургов на ул. Бурова на сайте администрации города Орла продолжается. Большинство проголосовавших перевод поддерживает. Голосование естественно анонимное.