Юные орловцы узнают всё о пожарном многоборье (6+)

27 августа в центре города Орла Главное управление МЧС России по Орловской области проведет социально-профилактическую акцию «Безопасность в наших руках» и соревнования по пожарному многоборью (кроссфиту).

Мероприятия проводятся в рамках Года предупреждения чрезвычайных ситуаций, 370-летия пожарной охраны России, Дня российского кино (27 августа) и в связи с предстоящим началом учебного года.

Основная цель акции – обучение детей разного возраста основным правилам безопасного поведения: дома, в школе, в лесу, около воды, при пожаре. Дети и их родители встретятся с профессиональными пожарными, спасателями, инспекторами ГИМС, с добровольцами орловского отделения РОССОЮЗСПАСа, которые напомнят детям о главных правилах безопасности.

Открытие праздника состоится на улице Ленина на площадке перед кинотеатром «Победа». Сначала будет проведен танцевальный флеш-моб с участием воспитанников отряда кадетов-спасателей «Спасарики» детского сада № 79, зрителей и участников акции. Кроме этого, юные орловцы примут участие в конкурсах рисунка на асфальте и испытают себя, примерив боевую одежду пожарного, дыхательный аппарат, научатся оказывать первую помощь. Также пройдет показ специального оборудования областной поисково-спасательной службы и пожарного автомобиля.

Пять команд из пожарно-спасательных частей города Орла и специализированной ПСЧ примут участие в соревнованиях по пожарному многоборью (кроссфиту).

Самые активные участники конкурсов будут приглашены на бесплатный праздничный кинопоказ.

Начало мероприятия — в 10.30.

По информации ГУ МЧС по Орловской области.