За неделю с улиц Орла вывезли две тысячи кубометров снега

Ежедневно улицы убирают несколько десятков единиц техники, еще около 150 человек убирают скверы и тротуары вручную, сообщает администрация Орла.

Вчера на улицы областного центра вышло 53 единицы техники: 17 КДМ, девять самосвалов, пять фронтальных погрузчиков и десять тротуароуборочных тракторов.

Глава администрации города Орла Андрей Усиков дал профильным подразделениям и организациям поручение поставить под особый контроль проблему уборки городских тротуаров и внутридоворовых территорий.

— Администрация города регулярно проводит совещания с представителями управляющих компаний, где им рекомендуется улучшить качество уборки дворов многоквартирных домов, — сообщил Андрей Усиков. — Сейчас рассматривается вопрос о других, более серьезных мерах воздействия.