Заболеваемость КОВИДом стабильно перешла отметку в +60 новых случаев

За минувший день в регионе выявлено еще 65 новых случаев заболевания COVID-19. По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 2 октября в регионе зарегистрированы 8 707 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составляет 1470 человек, выздоровели 7106 человек. 131 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4335 жителей Орла, 985 зараженных – в Орловском районе, 654 – в городе Мценске и Мценском районе, 430 – в Ливнах, 309 – в Урицком районе, 246 – в Болховском районе, 185 − в Ливенском районе, 146 – в Дмитровском районе, 140 – в Новодеревеньковском районе, 111 – в Хотынецком районе, 110 – в Кромском районе, 108 – в Свердловском районе, 102 – в Покровском районе, 91 − в Верховском районе, 90 – в Малоархангельском районе, 87 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, по 74 – в Должанском и Глазуновском районах, 71 – в Шаблыкинском районе, 69 – Колпнянском районе, 66 – в Знаменском районе, 49 – в Троснянском районе, 40 – в Сосковском районе, 31 − в Краснозоренском районе, 22 – в Корсаковском районе.

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