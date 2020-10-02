2 октября 2020



Заболеваемость КОВИДом стабильно перешла отметку в +60 новых случаев

За минувший день в регионе выявлено еще 65 новых случаев заболевания COVID-19. По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 2 октября в регионе зарегистрированы 8 707 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составляет 1470 человек, выздоровели 7106 человек. 131 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4335 жителей Орла, 985 зараженных – в Орловском районе, 654 – в городе Мценске и Мценском районе, 430 – в Ливнах, 309 – в Урицком районе, 246 – в Болховском районе, 185 − в Ливенском районе, 146 – в Дмитровском районе, 140 – в Новодеревеньковском районе, 111 – в Хотынецком районе, 110 – в Кромском районе, 108 – в Свердловском районе, 102 – в Покровском районе, 91 − в Верховском районе, 90 – в Малоархангельском районе, 87 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, по 74 – в Должанском и Глазуновском районах, 71 – в Шаблыкинском районе, 69 – Колпнянском районе, 66 – в Знаменском районе, 49 – в Троснянском районе, 40 – в Сосковском районе, 31 − в Краснозоренском районе, 22 – в Корсаковском районе.

См. также: Орловская лаборатория не справляется с валом анализов на КОВИД?

 

Россельхознадзор: существует угроза возникновения АЧС в Орловской области
Орловцам рассказали, как победить вредителей плодовых деревьев
В Орле продолжают «сохранять» уничтоженный памятник архитектуры
Опубликовано 02 Окт 2020 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"