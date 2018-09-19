Зачем скрывать успехи?

№32 (525) от 19 сентября 2018 г.

Свежеиспеченный глава Орловской области однопартиец экс-губернатора Потомского Андрей Клычков также, как и его предшественник, не намерен заниматься самобичеванием и скрывать успехи региона. Об этом он заявил в недавнем интервью «Вести.Орёл» и добавил: «У нас лучше, чем где бы то ни было!».

Означает ли это, что и в нашем случае исторические события и личности повторяются: первый раз в виде трагедии,

а второй — в виде фарса? Попробуем разобраться.

Эта болезнь не лечится

21 апреля 2017 года на провластном сайте «Орел-регион» было опубликовано интервью экс-губернатора Орловской области Вадима Потомского: «Нам надо научиться ценить собственные достижения».

«В Администрации Президента РФ есть устойчивое мнение: в Орловской области очень много положительных моментов, сообщил Потомский. — Если брать только ВРП, в 2016 году по сравнению с 2014-м он вырос почти на 40 млрд. рублей. Но мы не умеем свои достижения преподносить. Скромные мы очень, скрываем свои успехи. Вот что-либо негативное у нас есть кому раскручивать… То осенью у этих людей обострение, то весной. Это болезнь, но это лечится…

Даже в Москве не верили, например, что мы достроим все объекты, включённые в программу подготовки к юбилею города Орла. Мне даже говорили, что это невозможно. Но мы их достроили. Да, были ошибки, есть замечания, есть что достроить в театрах, есть что поправить на набережных. Но эти объекты есть, мы их сделали. Так вот, нам надо научиться ценить собственные достижения. Не губернатора превозносить, не правительство, а Орловщину, говорить, какой замечательный у нас регион. Тогда на нашу область будут обращать внимание, и инвесторы в том числе».

Неделю назад, перед собственной инаугурацией, уже Клычков в телевизионном интервью пожаловался на главную проблему орловцев — их ментальность.

«Говорим: у нас лучшая орловская продукция. «Да о чем вы говорите, мы вообще чернобыльская зона и есть ничего нельзя». Это самобичевание. Но когда ты приезжаешь с новым взглядом, ты просто видишь те красоты, которые для человека, живущего в другом регионе, не известны…Начиная от «Орловского полесья», зубров, яблок, хлеба, колбасы, которая делается из мяса, а не из бумаги и химии. Говоришь: «Да посмотрите, какие виды, какие люди, какие улицы, какая молодежь». Кто-то начитает задумываться, а кто-то продолжает говорить, что все плохо. У нас лучше, чем где бы то ни было! Я вам честно могу сказать», — заявил Клычков.

4 августа 2014 года врио губернатора Потомский в Ново-Огарёво информировал Президента РФ Путина о социально-экономической ситуации в регионе: «Очень перспективная область. Чувствую себя достаточно комфортно. Область очень хорошая, с очень большим потенциалом. Особенно по сельскому хозяйству, по промышленному производству. У нас сегодня 430 тысяч свободных площадей для промышленного производства, которые абсолютно можно включать в работу промышленного комплекса, и тем самым, по тем указаниям, которые были в майских указах, по импортозамещению, регион готов в эту работу включиться.

Что касается сельского хозяйства, то показатели более чем приличные по этому году. Если в прошлом году по зерновым культурам было

36 центнеров с гектара, то по сегодняшним показателям уже 44 центнера с гектара…

Встречался с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, обсуждали вопрос о повышении численности крупного рогатого скота, дойного стада. Прорабатываю сегодня предложение увеличить поголовье скота именно по молочному производству до 100 тысяч голов. С построением своих перерабатывающих комплексов, чтобы производить своё молоко, сметану, кефир, йогурты, сыры. Причём качество молока более чем приличное, и жирность, и так далее».

Мы не станем перечислять промышленные объекты, которые приказали долго жить при Потомском и при Клычкове. Думаем, это еще не все сюрпризы, которые сборная команда «эффективных» менеджеров Потомского, а теперь уже и Клычкова, преподнесет орловчанам. Остановимся на аграрной отрасли и результатах деятельности аграрного менеджера Дмитрия Бутусова, которая и делает наш регион «таким замечательным».

Бутафория и вояжи

Газета «Орловская среда» не раз писала о стагнации молочной отрасли в регионе, пытаясь обратить внимание властей на проблемы животноводства и на отсутствие программы сбалансированного развития сельского хозяйства, но воз и ныне там. Чиновники во главе с Дмитрием Бутусовым продолжают лгать на всех уровнях о достаточной самообеспеченности региона по молоку, росте производства других подотраслей, в то время, когда невооруженным взглядом видно, что кризис в животноводстве достиг катастрофических размеров.

При Потомском в Орловскую область впервые «зашла» африканская чума свиней; впервые при Клычкове здесь появился птичий грипп. Цифры фиксируемых случаев бешенства домашних и диких животных растут в геометрической прогрессии. Объемы производства всех видов животноводческой продукции, за исключением свинины, производство которой сосредотачивается в крупных предприятиях, падают.

Данное президенту страны обещание увеличить дойное стадо

до 100 тысяч голов выполняется с точностью до наоборот: в регионе осталось чуть более 30 тысяч молочных коров. Чиновники администрации области увлечены бутафорией: подписанием никого и ни к чему не обязывающих соглашений, вояжами в другие регионы и за границу. Но кто подумает о простых людях?

Возможно, к столу чиновников и преподносятся натуральные мясо, молоко и продукты их переработки, но рядовым орловцам все эти продукты не по карману. Даже яблоки орловчанам доступны лишь в короткий летне-осенний период, и то не каждый год: ни системы хранения, ни переработки плодоовощной продукции в регионе нет.

Из чего производят масло, сыры и что наливают в пластиковые пакеты и бутылки, если производство молока в области ежегодно снижается? Этот факт Бутусов предпочитает не озвучивать. Самобичевание — не его конёк.

«Орловская область: молочная депрессия»

Буквально на днях, 17 сентября 2018 года, на одном из авторитетных специализированных информационных порталов издания DairyNews.ru, занимающегося ежедневными обзорами событий молочной промышленности, появилась аналитическая статья под названием «Орловская область: молочная депрессия». Источник информации: Центр Изучения Молочного Рынка.

Формат газеты «Орловская среда» не позволяет разместить статью в полном объеме, поэтому мы даем основные выдержки с небольшими комментариями. Более подробно с материалом можно ознакомиться на портале © DairyNews.ru http://www.dairynews.ru/news/orlovskaya-oblast-molochnaya-depressiya.html.

Специалисты Центра Изучения Молочного Рынка указывают, что в молочной промышленности Орловской области наблюдается серьезный спад. Сокращается количество молокоперерабатывающих предприятий, оставшиеся концентрируются на производстве молокосодержащих продуктов. В регионе падают объемы производства сырого молока и молочной продукции.

От себя поясним: по данным Орёлстата, только за период с 2014 по 2017 год производство молока в области сократилось с 191,6 до 170,0 тыс. тонн.

В Орловской области в последние годы наблюдается снижение показателей развития молочной отрасли. В 2017 году выпуск молочной продукции в пересчете на молоко упал на 38% до 120,3 тыс тонн. Объем переработки молока упал на 52% до 28,8 тыс. тонн.

В регионе сокращается количество переработчиков, на сегодняшний день зарегистрировано 10 молокоперерабатывающих предприятий, причем многие из них, судя по всему, занимаются производством молокосодержащих продуктов.

Крупнейшим переработчиком региона на сегодняшний день является ООО «Маслово», перерабатывающее 6 тыс. тонн молока в год. В число крупнейших также входят АО «Ливенский сыродельный завод», ООО «Добрая вода», ООО «Урицкий молокозавод» и ОАО «Глазуновский маслозавод».

Напомним, из региона ушла компания Danone, в 2017 году была завершена сделка по продаже Орловского молочного комбината ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» (ТМ «Сыробогатов»), крупному игроку из Свердловской области.

Предприятие холдинга ГЛАВПРОДУКТ сократило производство сгущенного молока.

Уход переработчиков из региона был отчасти обусловлен ограниченностью сырьевой базы. Однако в результате регион испытывает дефицит перерабатывающих мощностей, который в 2017 году достиг

96,4 тыс. тонн.

Стоит отметить, что потребление молока на душу населения в регионе растет, хотя и медленно, в 2017 году потребление выросло на 1,7% до

151,6 кг на душу населения.

Объем производства молока на душу населения, напротив, снижается, в 2017 году этот показатель составил 167,7 кг на человека в год, на 0,6% ниже, чем в 2016 году.

В целом в 2017 году объем производства сырого молока в Орловской области снизился на 1,6% до 125,3 тыс. тонн. Снижение произошло в секторе СХО, в 2017 году сельхозорганизации региона снизили производство молока на 2,3% до 110,6 тыс. тонн. КФХ, напротив, продолжают наращивать производство, в 2017 году КФХ произвели 14,7 тыс. тонн, на 4,6% больше, чем в 2016 году и на 36% больше, чем в 2013 году.

В регионе наблюдается укрупнение хозяйств, в 2017 году средний размер СХО в регионе вырос до 430 коров, средний размер КФХ — до 41.

Выпуск цельномолочной продукции в регионе сократился на 39% до 50,7 тыс. тонн.

Производство сыров снизилось на 33% до 669 тонн. Выпуск сырных продуктов составил 180 тонн. В то же время выросло производство творога (+2,6%) и творожных продуктов (+25,7%), до 2274 тонн и 2191,5 тонны, соответственно.

Производство сгущенного молока, которым занимается

ЗАО Верховский молочно-консервный завод (холдинг ГЛАВПРОДУКТ), сократилось на 55% до 14,6 тыс. тонн.

Вот кратко о том, что заметили специалисты Центра Изучения Молочного Рынка.

Как видим, предпосылок для успешного запуска в начале 2019 года проекта Орловского молочного комбината ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» (ТМ «Сыробогатов»), о котором говорит Бутусов, нет, и именно он их не обеспечил.

С 2014 по 2017 годы поголовье молочных коров в регионе снизилось более чем на 13 тысяч голов.

На 1 января 2018 года численность молочных коров в хозяйствах всех категорий составляла 33,2 тыс голов или на 2,1 тыс голов меньше

2017 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях имелось 21,2 тыс. голов (- 1,3 тысячи голов), в ЛПХ – 8,8 тыс. голов (-830 голов), в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 3184 головы (+28 голов).

Только в текущем году ликвидировано молочное животноводство

в АО «Кромские Черноземы», ООО «Орёл-Агро-Продукт», ООО «Восход», ООО «Шаблыкинский агрокомплекс», сократилось молочное поголовье в Глазуновском районе.

Кто-то из областных чиновников области задавался вопросом, сколько людей осталось без работы и средств к существованию, как они выживают сейчас?

В регионе нет программы закупки молока у населения, немногочисленные излишки молока в личных подсобных хозяйствах никому не нужны. О низких закупочных ценах на молочную продукцию и трудностях с реализацией сырого молока говорят и руководители малых и средних сельхозорганизаций, сегодня их вынуждают задумываться о ликвидации оставшегося поголовья.

Годом ранее управление пресс-службы губернатора сообщало, что основной объем производимого в регионе молока отправляется

на молокоперерабатывающие предприятия Орловской области, однако

28,7 % (по итогам 9 месяцев) сырого молока вывозится в близлежащие регионы, в основном, в Брянскую, Тульскую, Липецкую и Курскую области.

Мощности по переработке молока составляют 486,2 тыс. тонн в год. В то же время уровень использования среднегодовой мощности по цельномолочной продукции составляет 53,8 %, по сырам- 29,7 %.

Кто же обеспечит орловское население натуральным молоком и продуктами его переработки? Знает ли Клычков о том, что его не хватает, или думает, что если к его столу подаётся натуральная высококачественная продукция, то и простые орловцы питаются также?

Судя по тому, как резко укрупняется и растёт свиноводческий бизнес в регионе, тренд экономики сельского хозяйства явно не ориентирован на развитие молочного животноводства, сохранение экологического разнообразия и рационального природопользования.

Поэтому не исключено, что скоро орловчане вместе с Клычковым и Бутусовым будут любоваться не только зубрами в «Орловском Полесье», но и настоящих молочных бурёнок видеть только в природных зоопарках.

Подготовила Наталья Зарубина