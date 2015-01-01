Задолженность МУП «ТТП» за электроэнергию достигла критических размеров

Дебиторская задолженность МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» перед ООО «Орловский энергосбыт» на 1 июня 2018 года составила 58,1 млн рублей. Период неоплаты превысил 9 месяцев. Колоссальная задолженность предприятия ставит под угрозу стабильное функционирование транспортной системы Орла, а также может негативно повлиять на подготовку компаний энергетической отрасли региона к осенне-зимнему периоду, информирует «Орловский энергосбыт».

С начала года задолженность «Трамвайно-троллейбусного предприятия» за электроэнергию выросла более чем на 26 млн рублей. При этом руководство транспортной компании и администрация г. Орла не смогли представить план ликвидации долгов и гарантий их погашения. Проблема обсуждалась на последнем заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Орловской области.

В настоящий момент в арбитраже рассматривается шесть дел о взыскании задолженности за электроэнергию с транспортного предприятия на общую сумму 49,4 млн рублей. Ранее вступили в законную силу два решения Арбитражного суда Орловской области о взыскании с ТТП 14 млн рублей, информирует пресс-служба «Орловского энергосбыта».

 

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Опубликовано 20 Июн 2018 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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