«Заходите к нам на «Огонёк»

№29 (653) от 25 августа 2021 г.

В то время, как в Орле не прекращается «пандемия» ремонта мостов, тех, которые в этом нуждаются и не нуждаются, в орловской глубинке рушатся последние переправы.

Деревню Кузнецы в Орловском районе, рядом с которой находится садовое некоммерческое товарищество «Огонёк», сложно назвать глубинкой, однако по всем признакам это так. Если садовое товарищество, членами которого являются 340 горожан, лишено всепогодного подъезда, а вскоре лишится и последней пешей переправы, эту территорию сложно считать пригородом. Мост через Оку к СНТ, построенный в середине семидесятых годов прошлого века, не просто пришел в негодность: части этого сооружения уже обрушились в реку, трубы, служащие основой переправы, переломаны, здесь давно запрещено движение автомобилей, а вот граждане, которые за свой счет «ремонтируют» мост ежегодно, всё еще передвигаются по нему с риском получить травмы.

Автобус привозит дачников прямо к переправе, дорога к СНТ неплохая … до моста. С этого места и начинается «квест» — приключенческая игра с участием пенсионеров, которым сначала нужно не застрять в трещинах моста, а затем подняться в гору — здесь не удивляйтесь: мост не совсем параллелен реке, местами сооружение становится вертикальным.

Когда мы подъехали к мосту, председатель СНТ «Огонек» Олег Трутнев поджидал нас возле переправы. Особой радости при виде журналистов он не испытал, и это объяснимо: при нынешней жизни с таким же успехом можно «писать в Спортлото» — орловские чиновники реагируют на публикации в прессе исключительно по требованию надзорных органов. А вот писал председатель товарищества много, и ответы из «инстанций» были приблизительно одинаковыми: объект бесхозный, он никому не принадлежит, причем годы идут, а хозяин объекту так и не находится.

-Это единственная переправа, через которую дачники могут попасть на свои участки, и по сей день она остается единственной, — рассказал Трутнев. — Сейчас нам предлагают ездить в объезд — через Быстрое, это около четырех километров по бездорожью, и через деревню Кнубрь — с другой стороны. А что делать пенсионерам, которые приезжают на автобусе и потом должны идти пешком? Им тоже «в объезд» идти? Дорога до дач хорошая, за исключением этой переправы. Нас, дачников, триста сорок человек, и порядка двадцати семей здесь проживают постоянно. Народу здесь нравится, люди привыкли, эти дачи, как маленькая деревенька, здесь и искупаться можно, и рыбачить. Рыба — голавль, плотва, судак, щука. Все здесь есть. Пока еще… Река в этом месте чистейшая.

-То, что сейчас происходит с мостом, недопустимо, — продолжил председатель СНТ. — Мы это всё предвидели, поэтому и начали информировать чиновников. Это еще зим суровых не было, мост бы раньше рухнул. Изношены все материалы. И это переправа через Оку! Ока— наш центральный ресурс, посмотрите, она уже обмелела, раньше земснаряд здесь чистил, а теперь мы. Река же сама себя не почистит. Здесь же кромские водозаборники, следить надо за состоянием водоемов!

— С 2016 года мы начали писать во все инстанции про этот мост, бить во все колокола, обращались к главе Сабуровского сельского поселения Владимиру Чернову и к главам райадминистрации: Парахину, Пиняевой, Головко, писали и Клычкову, и в администрацию президента. Все передано в администрацию района, которой президент, видимо, не особый указ. За такой длительный срок можно было что-то придумать. Таким, как сейчас, мост стал весной этого года, но к этому шло уже давно. Переправа была построена еще в советское время, году в 1975-м, здесь стояли инженерные войска, им нужно было возить песок из песчаного карьера, и они своими силами сделали мост. Положили канализационные трубы — это основа моста, и залили их сверху бетоном с арматурой. Часть моста уже смыта в реку. Выше моста по весне скапливается «топляк», мы чистим его сами. Это уже не мост, а плотина. Если бы мы ее не чистили, вода бы шла через верх. Кто-то подумал об экологии? Сейчас мы ездим в объезд, но это возможно, пока нет дождей.

— Плиты обрушились в реку, трубы переломало, мы их пытались чистить, всего по нескольким более-менее проходит вода. Бетон рухнул в воду. Куски моста в реке. Мост этот простоит максимум до следующей весны, смотря каким будет лёд. Я считаю, что этот мост неремонтопригоден. Мы приглашали людей сведущих, они сказали, если нет фундамента, дом стоять не может. Здесь фундамента нет. Я предлагал в 2018 году построить мост ТММ 3М — тяжелый механизированный, армейский, такой, как в деревне Кнубрь, металлический, рассчитанный на тяжелую технику, танки по нему могут ходить, в 2018 году в городе Калуга стоил он всего миллион восемьсот тысяч рублей. Сейчас районные чиновники ищут 5 миллионов 600 тысяч рублей на проект, и мне это непонятно. Ищет, как мне сказали, товарищ Головко. Он занимался этим вопросом с 2017 года. И ничего. Все дороги ведут к Головко.

— У нас средний возраст дачников— семьдесят плюс, люди доходят до этой вертикальной плиты, особенно после дождя – подняться невозможно, друг дружку приходится подталкивать. Опасно это очень. Дети, если без присмотра останутся, здесь тоже могут пострадать. В речку можно упасть, поскользнуться. А в темноте что может произойти? Мы почему-то оказались никому не нужны, а ведь у нас СНТ, юрлицо, мы платим налоги, как будто солидная фирма, имеющая бешеные доходы, больше тридцати процентов отчисляем в бюджет.

Обращались в прокуратуру, районная прокуратура выявила, что это бесхозный объект, так им доложил Головко. Вот это очень интересный вопрос. Если у меня есть документ, датированный 2018 годом, что мост бесхозный, он должен год стоять на бесхозе, и в 2020 году, в течение года, ему должны найти хозяина. Сейчас 2021 год. Понятно, что финансирования не будет, пока мост нигде не числится.

— Все эти отписки от чиновников… Знаете, если человек хочет делать, он делает. Я читаю эти письма, и только подписи меняются, текст один и тот же. Даже из офисов всех действующих партий. Этот объект по сути в юрисдикции Российской Федерации, и, если мы какое-то время обходились своими силами, это не значит, что этого объекта нет. Его взрывать нужно и ставить тут обычный армейский мост. Он монтируется в течение семидесяти двух часов.

-Наши дачи — это, по сути, единственный оставшийся источник удовольствия в пандемию, — рассказал член СНТ Михаил. — Приехал сюда на выходные, и хочется забыть обо всем. Но автомобилисты теперь зависят …от дождей.

— Вот ты приехал — солнышко светит, а вечером пошел хороший такой дождь, и здесь дилемма: остаться тебе или нет, — поддержал Михаила Олег Трутнев. — Если остаться, то неизвестно, уедешь ли вообще отсюда. Встаем утром, если дождь, отгоняем машины к трассе и сюда ставим. Всепогодных объездных путей нет.

— Прокуратура рекомендовала администрации создать комиссию с привлечением всех заинтересованных лиц, но меня пока туда не приглашали, может, я не заинтересованная сторона? — недоумевает председатель СНТ. — Я бы им рассказал, сколько стоит мост на самом деле. Если они не могут найти миллион восемьсот рублей на металлический мост и при этом ищут пять с половиной миллионов на проект, у них есть цель починить мост? Я думаю, нет.

Председателя СНТ поддержал Михаил Соколов — бывший дорожник с 40-летним стажем:

— Старый мост нужно взрывать и строить новую металлическую переправу. Мне как дорожнику так это видится. Тут не требуется особых усилий, здесь даже островок есть, на островке можно опоры сделать, затрат меньше будет.

-Ходить очень трудно, я старый человек — что опуститься, что подняться, тяжело, особенно в непогоду, — рассказала 79-летняя Валентина Дмитриевна. — Зимой мы приезжаем смотреть дачу, а теперь уже и не приедем, просто не пройдем уже.

Дачница Валентина Реутова тоже не питает иллюзий относительно местных чиновников:

— Глава сельского поселения разыскивал хозяина моста, но так и не нашел. В прошлом году он через суд должен был добиться, чтобы мост поставили на баланс района. Результата нет и, как мы понимаем, не предвидится.

Как рассказал «ОС» председатель СНТ Олег Трутнев, районная прокуратура рекомендовала СНТ обратиться в суд с иском по поводу признания бездействия ответственных должностных лиц. «Орловская среда» будет следить за развитием событий.

Наталья Зарубина