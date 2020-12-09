Заложники капремонта

№43 (622) от 9 декабря 2020 г.

Депутат Виталий Рыбаков снова побывал на улице Ленина, которой не посчастливилось пережить «юбилейный» ремонт. На этот раз он обратил внимание на капитально «отремонтированные» жилые дома, пообщался с их жителями и рассказал об увиденном в видеоролике.

Прежде чем прогуляться по главной улице Орла, депутат напомнил зрителям о планах региональных властей по развитию туризма:

— Администрация Орловской области планирует развивать туризм в надежде привлечь российских и зарубежных гостей. Но что же хотят показать гостям нашего города? На сайте туристического портала мы видим красивые фотографии улицы Ленина. Однако, все жители понимают, что красивая картинка на сайте очень далека от реальности, — отметил Рыбаков и предложил гражданам посмотреть на центральную улицу города не со страниц интернет-ресурса, а воочию.

— О юбилейном преобразовании лучшей улицы мира я говорил в прошлом выпуске, — напомнил депутат. – Но к 450-летию города там были отремонтированы ещё и дома, фасады которых также начали разрушаться сразу после проведённого ремонта. Сейчас улица Ленина не просто приобретает неприглядный вид – она становится опасной для прохожих.

Наглядный пример опасного здания в центре города – «капитально отремонтированное здание ДЮСШ №4, где штукатурка от фасада отваливается целыми пластами.

— По данным сайта Регионального фонда капремонта, пять домов на главной пешеходной улице нашего города находятся в стадии ремонта ещё с 2016 года, и четыре дома уже отремонтированы, — сообщил Виталий Рыбаков. — Напомню, что в настоящий момент ООО «Москомреставрация» — подрядчик, занимавшийся ремонтом домов в Орле, в том числе и на улице Ленина, находится в состоянии банкротства. Из этого следует, что несмотря на то, что работы проводились под пристальным контролем сотрудников областной и городской администраций, а также проекта «Управдом», ни гарантийного ремонта, ни денежной компенсации город никогда не увидит.

Действительно, почти пять лет назад нам обещали, что контроль будет самый серьезный. Так, в 2016 году региональный куратор проекта «Управдом» партии «Единая Россия» Максим Боев заявлял буквально следующее:

— Мы сформировали для себя комплекс работ, за которыми планируем организовать самое пристальное и тщательное наблюдение и контроль. Это фасады, это лицо наших домов, это лицо нашей центральной улицы, лицо нашего города.

Однако планы так и остались планами: несмотря на обещанный контроль, дома отремонтировали так отвратительно, что их жители превратились, по выражению депутата Рыбакова в «заложников юбилейного ремонта». В отремонтированных домах рушатся фасады и текут крыши.

— Люди вынуждены тратить время, писать жалобы, обращаться в суды. Но решение вопросов требует времени, впереди зима, а проблему надо было решать еще вчера, — констатирует депутат.

Вот что рассказал на камеру житель одного из домов, которым не посчастливилось попасть в юбилейную программу капремонта:

— Новая крыша начала течь практически сразу. Она сдана с недоделками – огромные дыры. Дощатые перекрытия и штукатурку залило – и это все обрушилось. Быстренько прибежала бригада, поставили деревянный щит, подперли его досками, и он год уже стоит. Я подал в суд. Судебное решение немного странное – про крышу в нем ничего нет. Крыша как текла, так и будет течь, ее никто нормально не ремонтировал. И даже если я получу компенсацию за косметический ремонт, которую мне начислил суд, и сделаю этот ремонт, все равно это все рухнет не сегодня, так завтра. Крыша продолжает течь. Нужен ремонт крыши. Всей.

— Ещё полтора года назад руководство области проинспектировало проблемную улицу и, раздав обещания жителям, вернулось в свои тёплые, комфортные кабинеты, — напомнил Рыбаков, продемонстрировав в эфире фрагмент репортажа о прогулке губернатора Клычкова по улице Ленина в апреле прошлого года.

Напомним, тогда Клычков выражал крайнее недовольство работой подрядчиков, проводивших капремонт домов и говорил что-то об уголовных делах и регрессных исках, а также о гарантийных обязательствах. Стоявшие рядом замы губернатора Тарасов и Злобин согласно кивали.

А депутат Рыбаков вспомнил еще одного деятеля, который также внес свой вклад в «преображение» (как любят выражаться нынешние власть предержащие) центральной улицы Орла:

— В прошлой передаче я незаслуженно обошёл вниманием чиновника, внёсшего свою лепту в юбилейный ремонт города и конкретно в реконструкцию улицы Ленина, — заметил Рыбаков. — Я говорю о начальнике областного Управления по госохране памятников Сергее Семиделихине. Именно под его чутким руководством были проведены согласования бездарных работ по капитальному ремонту зданий, внесённых в реестр памятников культурного наследия. По информации СМИ, на данный момент Семиделихин отстранен от работы, а правоохранительные органы основательно проверяют его деятельность на предмет возможных связей с деятельностью уже осужденного по юбилейному делу Дениса Блохина.

Кстати, Блохин, по данным сайта Фонда капитального ремонта, до сих пор входит в состав его правления. Важно отметить, что именно из этого фонда производилось финансирование ремонта домов. В сентябре следственный комитет уже предъявил обвинение экс-начальнику фонда Владиславу Масленникову по шести эпизодам, связанным с юбилейным ремонтом.

Мы знаем, что такие схемы не реализуются в одиночку, и следственным органам следует ещё раз внимательно проанализировать и оценить действия всех должностных лиц, причастных к освоению юбилейного бюджета. Тем более, некоторые из них, занимая высокие посты, имеют все возможности для препятствия расследованию. Например, можно предположить, что во власти Александра Муромского, возглавлявшего городскую администрацию, была возможность помешать претензионной работе и проведению проверок по ранее курируемым им же объектам. Также стоит вспомнить многочисленные упоминания в СМИ незадекларированного частного дома чиновника в элитном поселке, по которому до сих пор не дана правовая оценка.

По моему мнению, в последние годы расследование преступлений, связанных с юбилейными объектами, искусственно затягивалось. Уголовное дело, возбужденное по моим депутатским запросам еще в 2018 году, до сих пор не пришло к логическому завершению. Следствием не дана правовая оценка действиям чиновников Зуева, Стрелец , Климовой, Муромского, Минкина, Семидилихина и других.

Неоднократные обращения в надзорные органы оставались без ответа. И только после обращения в генеральную прокуратуру и назначения нового прокурора Орловской области Владислава Малкина дело сдвинулось с мёртвой точки. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем разрешить юбилейную проблему, наказать виновных и сделать город действительно красивым, безопасным и комфортным.