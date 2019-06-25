25 июня 2019



Занятия бадминтоном помогли орловским детям улучшить зрение

Интересное сообщение опубликовал на своей страничке в социальных сетях орловский космонавт Александр Мисуркин. Стали известны результаты проекта «Бадминтон против близорукости», который проходил в течение полугода. Как пишет Александр Мисуркин: «В проекте участвовали дети, которые получили направление от врача с диагнозом слабая миопия. Численность фокус-группы составила 11 человек. Занятия с группой детей с диагнозом слабая миопия начались в конце января и длились до конца мая. Ежемесячно дети проходили обследование по проверке зрения в поликлинике. В рамках программы они выполняли общеразвивающие упражнения цветными воланами, сложнокомбинированные упражнения в тройках и четверках, которые оказывают направленную тренировку зрительного анализатора. Также играли в подвижные игры с воланом и ракеткой через сетку, изучили подачу, высокий удар сверху».

В итоге у каждого второго (точнее у 45%) острота зрения улучшилась на 10% от исходных данных. У каждого третьего ребенка зрение стало лучше на 20%. Каждый десятый смог
восстановить зрение полностью и еще каждый десятый смог стабилизировать процесс снижения остроты зрения.

Что характерно, такие хорошие результаты получен всего за 5 с небольшим месяцев регулярных занятий! При этом организаторы акции «Бадминтон против близорукости» не планируют останавливаться — в планах внедрить бадминтон в общеобразовательные школы и детские сады города и области. При этом занятия, не требующие больших финансовых затрат помогут приобщить к спорту детей, не имеющих проблем со зрением; помогут излечиться от близорукости; а взрослым подарят общение с детьми и дополнительную физическую активность, которой очень не хватает в современном мире.

 

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Опубликовано 25 Июн 2019 в 13:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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