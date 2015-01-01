Заём «Помоги губернатору»

«Орловская среда», №9 (457) от 22 марта 2017 г.

В конце февраля в Орловской области объявили о выпуске собственных государственных бумаг – облигаций. В 2017 году их должны выпустить на общую сумму 5 миллиардов рублей. Предполагается, что с их помощью удастся снизить долговую нагрузку на бюджет.

Облигации государственного займа имели широкое хождение в Советском Союзе, особенно в сталинские и хрущевские времена. Тогда государство без лишних церемоний решало свои финансовые проблемы, навязывая их населению: трудящимся раз в год добровольно-принудительно предлагалось приобрести облигации в среднем на сумму, равную месячной зарплате. Теоретически граждане могли потом сдать облигации государству и вернуть деньги с небольшой прибылью, но на практике сроки платежей с завидным постоянством переносились – причем на десятилетия. Так что у самых бережливых бабушек до сих пор можно найти в закромах якобы ценные советские бумаги.

В XXI веке в отдельно взятой Орловской области за счет облигаций планируют погасить коммерческие кредиты. Так, на сегодняшний день только на обслуживание госдолга региона из бюджета уходит около миллиарда рублей. Суть замены проста: область выпускает облигации, продает их населению и выручает 5 миллиардов рублей, которыми затем расплачивается с банками-кредиторами. А через несколько лет выкупает у граждан ценные бумаги по номинальной стоимости плюс небольшой процент сверху. Чем экономит порядка 300 миллионов бюджетных рублей в год.

И все это было бы прекрасно, но… Во-первых, номинальная стоимость облигаций до сих пор неизвестна. Во-вторых, неизвестно, и сколько граждане смогут на них заработать. В-третьих, как совершенно справедливо отметил сайт «Орловские новости», региональная власть может поставить людей перед фактом, объявив, как водится, в последний момент, что область будет выкупать облигации по номиналу: то есть гражданам просто вернут потраченные на них деньги. И это еще не самый плохой вариант, поскольку от нынешних орловских властей можно ожидать любых сюрпризов. И если жители области уже перестали удивляться тому, что их губернатора лишают незаконно присвоенных воинских званий, что его соратники периодически оказываются под следствием или на скамье подсудимых, что все обещанные инвестиции – не более чем фантазии Потомского, а растущий не по дням, а по часам госдолг области, наоборот, реальность, то рисковать своими кровными граждане вряд ли захотят.

Если, конечно, орловские власти не вспомнят хорошо забытое советское время и не объявят, как при Сталине, принудительную подписку на облигации регионального займа – скажем, среди бюджетников. Можно даже, по традиции, и название займа придумать: скажем, «Пятилетка Потомского» или «Помоги чиновникам», в общем, полный простор для фантазии.

Анастасия Ларионова