Жаловались? Разъясняем…

№28 (521) от 22 августа 2018 г.

В ходе проведения кампании по выборам губернатора Орловской области в областную избирательную комиссию поступило 10 жалоб. Как водится, ни в одном случае избирком нарушений законодательства не обнаружил.

Сразу два заявителя обратили внимание на издание под названием «Орловская правда СЕГОДНЯ», выпущенное 25 мая неизвестно где, неизвестно каким тиражом, неизвестно под чьей редакцией.

Как писала ранее «Орловская среда», четыре из восьми полос этого полулегального «бюллетеня обкома КПРФ» были посвящены лично врио губернатора Клычкову: анонимные журналисты подробно расписали, куда он ездил, какие объекты осматривал, с кем говорил, что особо отметил и подчеркнул. На двух полосах издания разместилось обширное интервью с врио, в котором он рассказал про папу с мамой, про знакомство с супругой, про свадьбу, про увлечение спортом и про многое другое. В узких кругах политтехнологов такие интервью называются имиджевыми материалами и публикуются, как правило, во время агитационного периода во время избирательной кампании. Соответственно, и оплачиваться должны из избирательного фонда кандидата, чьи достоинства расписываются в материале.

Неудивительно, что и заявители, изучившие «Орловскую правду СЕГОДНЯ», сочли ее агитационным материалом, причем незаконным. По нашей информации, «бюллетень» без опознавательных знаков распространялся в районах области посредством раскладки по почтовым ящикам граждан, а также через отделения Почты России – разумеется, бесплатно.

Еще в начале июля «Орловская среда» в публикации, где описывалась ситуация с распространением странного издания, просила Управление Роскомнадзора и прокуратуру Орловской области провести проверку законности выпуска и распространения в Орловской области печатного издания «Орловская правда СЕГОДНЯ» и принять меры воздействия к нарушителям федерального законодательства. Если таковые, конечно, будут выявлены. Поскольку никакой внятной реакции от вышеназванных надзорных органов не последовало, то, как мы понимаем, либо проверки не проводились, либо нарушений не обнаружилось.

Не обнаружил нарушений избирательного законодательства и избирком, сославшись на то, что «бюллетень» был выпущен еще до начала избирательной кампании. Между тем уже в ходе этой кампании вышли еще два клона «бюллетеня» – так называемые спецвыпуски «Орловской правды», изданные уже как положено, с выходными данными. Тираж каждого – 300 тысяч экземпляров. Содержание – идентично содержанию «бюллетеня», в котором расписываются достоинства врио Клычкова, который одновременно является кандидатом в губернаторы Орловской области. Не отличаются также верстка и способ распространения – газеты бесплатно разбрасывали по почтовым ящикам граждан, причем, по нашей информации, занимались этим сотрудники почтовых отделений.

Разумеется, никаких пометок о том, что опубликованные в ОПе материалы являются агитацией и оплачены из избирательного фонда кандидата, нет.

Примечательно, что гигантские тиражи изданий были отпечатаны не в областной типографии «Труд», а в белгородском ООО «Газетный дом». Не менее примечательно, что на днях орловский правозащитник Дмитрий Краюхин обнаружил и «бюллетень», и оба спецвыпуска ОПы в изрядном количестве в штабе общественной поддержки кандидата в губернаторы Клычкова.

Полагаем, избиркому еще предстоит разобраться с так называемым спецвыпуском – вот только боимся, результат разбирательства уже известен.

Еще несколько жалоб, поступивших в избирательную комиссию, касались прохождения так называемого муниципального фильтра – то есть сбора подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения одного из кандидатов. Автором двух жалоб выступил депутат облсовета Виталий Рыбаков, который непосредственно столкнулся с проблемой «фильтрации» при попытке принять участие в губернаторских выборах. Напомним, в начале июля Виталий Рыбаков, на тот момент уже имевший статус выдвинутого кандидата, объявил, что не намерен участвовать в выборах, которые он считает бутафорскими. Основанием для этого послужила как раз процедура прохождения муниципального фильтра. В частности, в жалобе Рыбакова, поступившей в избирком, он заявил о воспрепятствовании ему в прохождении муниципального фильтра и просил осуществить всестороннюю и полную проверку нотариальных документов, связанных со сбором подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской области в поддержку кандидатов.

Напомним, в первый же день избирательной кампании, 9 июня, журналистами были зафиксированы массовые очереди муниципальных депутатов к нотариусам. Поскольку к этому моменту выдвинулся только один кандидат – Клычков А.Е., то нетрудно догадаться, за кого подписывались депутаты.

О ситуации с прохождением муниципального фильтра в Орловской области Виталий Рыбаков в свое время сообщал в обращении к председателю ЦИК Элле Памфиловой. В частности, депутат сообщал, что, по имеющейся у него информации, «в пользу кандидата Клычкова А.Е. заполнены листы поддержки от всех муниципальных депутатов районного и окружного уровня не менее чем в 12 районах и городских округах (Хотынецкий, Болховский, Залегощенский, Знаменский, Шаблыкинский и другие районы). Таким образом, пресечена дальнейшая возможность для сбора подписей в поддержку выдвижения остальных кандидатов, в том числе и для меня. В связи с указанными обстоятельствами другие кандидаты не смогут самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр».

В обращении депутат Рыбаков также указывал, что в соответствии с избирательным законодательством чиновники любого уровня не имеют права использовать свое должностное или служебное положение в целях выдвижения и избрания того или иного кандидата. Между тем, по мнению депутата, «злоупотребления чиновников Орловской областной администрации полномочиями, совершаемые в пользу врио губернатора Орловской области и кандидата Клычкова А.Е., очевидны. При этом нарушается равенство кандидатов, предусмотренное законодательством о выборах, уничтожается политическая конкуренция, дискредитируется государственная власть, дестабилизируется обстановка в регионе, выборы превращаются в фарс».

О нарушениях избирательного законодательства и ограничении конкуренции на выборах говорится и в других заявлениях в избирком, реакция на которые разнообразием не отличается: во всех случаях либо нарушений не установлено, либо заявителям даны разъяснения. Не знаем, какие аргументы содержатся в этих разъяснениях, но совершенно ясно, что ни административный ресурс, ни выпуск незаконных агиток, ни искусственный отсев конкурентов в Орловской области нарушениями избирательного законодательства не считаются. Кто не верит, может обратиться в облизбирком – там разъяснят.

Федор Крюков

Фото Дмитрия Краюхина