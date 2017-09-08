Жилинспекция: орловские УК не хотят исполнять свои прямые обязанности

Орловские управляющие организации не всегда оперативно очищают крыши многоквартирных домов (МКД) от снега и наледи, а также не убирают снег во дворах и на придомовых территориях, — заявили в пресс-службе областной жилинспекции. Между тем,

согласно постановления госстроя №170 и постановления правительства РФ N 290, очистка кровли от скопления снега и наледи; удаление наледей и сосулек — производится по мере необходимости. Работы проводятся силами управляющей организации, либо силами подрядчика. Стоимость работ по очистке кровли включена в стоимость содержания общедомового имущества. Очистка снега с кровли является необходимым видом работ по обслуживанию многоквартирного дома в зимний период.

Также в этом документе прописано, что УК обязаны: проводить очистку крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигать свежевыпавший снег и очищать придомовую территорию от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, а также очищать придомовую территорию от снега наносного происхождения, очищать придомовую территорию от наледи и льда, убирать крыльцо и площадку перед входом в подъезд. Указанные нормы и правила обязаны выполнять все управляющие организации, напомнили в Жилинспекции.

Кроме того, в жилинспекции настоятельно рекомендует собственникам жилья провести общее собрание, на котором рассмотреть вопрос о межевании дворовой и придомовой территории, а также зафиксировать параметры данных участков в кадастровом паспорте дома. Межевание придомовой территории позволит собственникам жилья платить за уборку и очистку от снега дворовой и придомовой территории только по границам, указанным в кадастровом паспорте.

Если снег и лед на крышах домов и в вашем дворе не убирают, жители могут обратиться с письменной жалобой к своей управляющей организации на ненадлежащую уборку снега. Письменная претензия может быть составлена как от любого жильца лично, так и от группы соседей. Текст жалобы может быть написан в свободной форме.

Если управляющая организация будет по-прежнему игнорировать законные требования жителей по уборке крыш, дворов и придомовых территорий от снега и льда, вы праве обратиться в жилищную инспекцию для проведения проверки.