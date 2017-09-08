Жители «карточного домика» получили первые выплаты из бюджета

Выплаты из бюджета получили уже 11 собственников жилья частично обрушившегося дома №68 по набережной Дубровинского. Еще шесть получат их в ближайшие дни — сейчас готовятся необходимые документы. Люди уже начали приобретать жилье. Обладателями новых квартир стали три жителя пострадавшего дома, в том числе семья, в которой проживает инвалид по зрению. В стадии оформления находятся два договора купли-продажи жилья, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Всем собственникам направлены соглашения об изъятии помещений для муниципальных нужд.

— Планируется, что соглашение об изъятии будет подписано еще семью собственниками, четверо пока не определились с решением. Уже известно, что шесть из них отказались их подписывать, они будут решать вопрос в судебном порядке. Три собственника проживают за пределами Орла, некоторые — за рубежом, поэтому работа с ними будет осуществляться через консульства и миграционную службу, — пояснил первый замглавы администрации Олег Минкин.

Сегодня пройдет встреча с орловцами, проживающими в пунктах временного размещения (ПВР). На встрече обсудят вопросы, не позволяющие некоторым пострадавшим оперативно приобрести жилье.

— До Нового года осталось не так много времени и мы должны сделать все, чтобы люди встретили его в своих квартирах. Поэтому необходимо организовать взаимодействие жильцов с застройщиками, дома которых находятся в высокой степени готовности, — отметил сити-менеджер Александр Муромский.

Представителей строительных организаций также пригласят на встречу с жителями в ПВР чтобы с каждым персонально проработать вопрос по приобретению жилья.

 

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Опубликовано 19 Дек 2017 в 17:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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