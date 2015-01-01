Жители Орла жалуются на заваленные снегом улицы

Буквально ежедневно орловцы жалуются на неубранные улицы и кварталы, которые преимущественно находятся в новых микрорайонах, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на общественное движение «Без Ям Орловщина». Люди беспрестанно звонят на горячую линию движения.

«В частности жители  Орла сообщают, что после выпадения осадков руководством МУП «Спецавтобаза» не предпринимается никаких мер по прочистке внутриквартальных проездов м-н Звездный, м-н Зареченский, м-н Новая Ботаника и т.д.. Если центральные улицы еще хоть как-то убираются от снега, то внутриквартальные проезды не чистятся даже там, где ходит общественный транспорт. У нас только один вопрос к Администрации Орла и руководству МУП «Спецавтобаза», если в Муниципальном контракте на уборку внутриквартальных проездов предусмотрены денежные средства, то почему они не убираются?»,  сообщили в официальной группе движения.

 

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Опубликовано 10 Янв 2017 в 15:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 37

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