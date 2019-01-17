17 января 2019



«Живая классика» запускает серию бесплатных образовательных вебинаров

С 20 января ежедневно в 17:00 на сайтах youngreaders.ru и prosv.ru

Фонд «Живая классика» при поддержке Группы компаний «Просвещение» запускает серию он-лайн лекций и мастер-классов для педагогов, родителей и подростков. В течение месяца на сайте youngreaders.ru пройдут 20 вебинаров о современной литературе, подростковом выборе и сценическом искусстве.

20 спикеров, в числе которых литературные критики, библиографы, актеры, журналисты и писатели, расскажут будущим участникам конкурса юных чтецов «Живая классика», педагогам и родителям об основных тенденциях в современной подростковой литературе. Помогает ли возрастная маркировка определиться с выбором книги? Как ориентироваться в изобилии современных текстов, есть ли свой «почерк» у новых авторов? Что войдет в классику из современной подростковой литературы? В серии лекций специалисты попробуют ответить на эти вопросы, а актеры и преподаватели ГИТИСа дадут практические советы юным чтецам по декламации прозаических текстов.

Он-лайн общение с профессиональными литераторами и исследователями литературы поможет найти необходимые критерии в выборе книги не только для участия в конкурсе, но и для своего личного чтения. Во время вебинаров можно будет задать вопрос или оставить пожелания по темам будущих лекций. Серия образовательных вебинаров пройдет при поддержке Группы компаний «Просвещение», с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Полное расписание вебинаров будет размещено на сайте youngreaders.ru и в группах конкурса чтецов «Живая классика» в социальных сетях, а также на официальном сайте ГК «Просвещение»: prosv.ru. Участие бесплатное, специальной регистрации не требуется.

Для того, чтобы стать участником конкурса юных чтецов «Живая классика», необходимо зарегистрироваться на сайте youngreaders.ru до 1 февраля 2019. Принять участие может любой школьник 5-11 классов.

По информации Фонда «Живая классика»

 

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Опубликовано 17 Янв 2019 в 12:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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