Жуть станет лучше, жуть станет веселее

№37 (574) от 30 октября 2019 г.

Прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2020-й и на два последующих года в деталях разобрали на заседаниях профильных комитетов депутаты областного совета. Первое, что бросилось в глаза, – явное несоответствие прогноза и бравурных отчетов об открытии новых предприятий, создании территории опережающего развития и прочих «достижениях» новой команды губернатора-варяга. Судя по представленным на комитетах цифрам – ни в следующем году, ни в ближайшей перспективе серьезного рывка в экономике региона не прогнозируется. Когда же депутаты копнули чуть глубже, вылезли совсем интересные детали, очень наглядно показывающие, что между декларациями о намерениях и реальным развитием региона очень мало общего.

Больше цифр, хороших и разных!

Так, например, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев попытался убедить депутатов, что в ближайшие три года все будет складываться относительно позитивно. По прогнозу, темп роста объёма валового регионального продукта к 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, составит 103 %; индекс промышленного производства – 102,3%; в сельском хозяйстве будет произведено продукции на 83 898,3 млн рублей (для сравнения: в 2019 году эта сумма составит 70 445,1 млн рублей). Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, на конец 2022 года прогнозируется в количестве 8 310 (для сравнения: в 2019 году – 8 260). Структура валового регионального продукта не предполагает серьезных изменений. Напомним, сейчас на производство приходится 23,4% ВРП, торговля и общепит дает 17,1%. Сельское хозяйство занимает лишь третью строку с показателем 16,7%.

Но у депутатов представленные цифры особого оптимизма не вызвали. Например вице-спикер обратил внимание на несовпадение прогнозов. Так, по России производство показывает более существенный рост, чем в Орловской области со всеми заявленными ТОРами и инвесторами. Сергей Антонцев пояснил, что в России такой рост связан с добывающими отраслями, которые и являются локомотивами роста. В Орловской области добывающих производств практически нет, преобладает обработка, поэтому и рост не такой впечатляющий.

Председатель комитета Людмила Монина обратила внимание на то, что в прогнозе не растет количество малых и средних предприятий. И это при том, что анонсируется всяческая поддержка малому и среднему бизнесу. Антонцев пояснил, что сокращение, заложенное в прогноз, не связано со спецификой региона. Главное, что повлияло на сокращение, это процессы на федеральном уровне. Например, произошла отмена льгот на страховые взносы, повышение НДС и существенный рост регуляторных рисков. Эти три фактора «ударили» по всем регионам, – заверил Антонцев. При этом осторожный оптимизм вызывает тот факт, что число малых и средних предприятий держится на стабильном уровне с 2016 года. Вместе с тем отмечена положительная динамика выручки и налоговых поступлений, что говорит о росте эффективности деятельности субъектов МСП. Это же следствие и модернизации производства, что нужно воспринимать в положительном ключе. Депутаты и здесь не разделили оптимизма властей. Если сокращается число МСП, но при этом растет поступление налогов, это говорит лишь о том, что мы «режем курицу, несущую золотые яйца», – отметили народные избранники.

Пояснения ищите сами

В целом депутаты отметили тот факт, что им не представили подробной пояснительной записки к озвученным цифрам. На что господин Антонцев парировал: все документы (в том числе и многостраничная записка) выложены на официальном портале правительства области. https://orel-region.ru/sendfilen.php?id=22267 Тем временем, с одной стороны, в прогнозе отмечен необоснованный, по мнению депутатов, оптимизм в плане развития сельского хозяйства. С другой стороны, удивительный пессимизм применительно к строительству. Если в РФ ожидается рост в сфере строительства, то по региону – практически никакого движения. Как пояснил Антонцев, прогнозы по строительству учитывали ситуацию с развитием жилищного рынка, в частности спрос на жилье и деятельность строительных организаций в условиях внедрения новой системы эскроу-счетов, которая пришла на смену механизму долевого участия с привлечением средств жителей. В целом по РФ оптимизм вызван тем, что есть регионы, где отмечается нехватка жилья, поэтому там темпы строительства ударные. Если же учитывать спрос на месте, то Орловщине особо ускоряться некуда. Нестыковка отмечена и по такому параметру, как планируемый рост потребительского спроса. Если в целом по стране Минэкономразвития предрекает сокращение спроса на потребительском рынке, то орловские власти полны оптимизма. С чем конкретно связан этот оптимизм, добиться ответа так и не удалось. Нестыковка отмечена по реальным доходам населения. Власти нарисовали красивую цифру, что реальные доходы будут расти, хотя депутаты отметили, что те небольшие крохи, которые запланированы на увеличение, просто съест инфляция.

Кроме того, на комитете было отмечено, что при прогнозировании необходимо обратить особое внимание на такие направления, как комплексное развитие сельских территорий, увеличение поддержки муниципальных образований, включая областной центр, а также способствовать более активной работе регионального Фонда развития промышленности. И хотя поддержка областного центра рассматривалась в следующем вопросе (о бюджете), думаем, будет уместно отметить замечательный штрих. В который раз депутаты задали областным чиновникам вопрос: не планируют ли те вернуть городу Орлу отобранные ранее 10% НДФЛ, что остаются в областной казне сейчас? (Если не в процентах, а в реальных суммах, то речь идет о более чем 700 миллионах рублей ежегодно). В очередной раз депутаты услышали, что пока такая возможность не рассматривается. Но городу будет оказана необходимая поддержка. Так, в этом году Орел уже получил 215 миллионов. Если городу нужно больше, пусть думает, где взять дополнительные источники доходов. Про то, что НДФЛ, который просят вернуть в городскую казну, как раз и является таким источником, и эти деньги собираются именно в Орле, с его жителей, областные чиновники предпочли не вспоминать.

Прогнозы сами по себе, реальность сама по себе

На комитете по ЖКХ после доклада Антонцева у депутатов возник вопрос о судьбе широко разрекламированного и жизненно необходимого городу инвестиционного проекта по строительству Западного обхода вокруг Орла. Напомним, сейчас большегрузы идут транзитом с Карачевского шоссе на автовокзал, где постоянно стоит внушительная пробка. Предполагалось пустить поток большегрузов в обход города на Знаменку. В июне 2018 года облравительством даже было подписано соглашение, по которому западный автодорожный объезд Орла протяжённостью 15 км планировался к открытию в 2021 году. В качестве инвестора выступила ЗАО «Русская холдинговая компания». Между тем, как выяснилось на комитете, до сих пор ведутся только предпроектные и подготовительные работы, идет выкуп и межевание земель. Только лишь планируется проведение публичных слушаний в Орловском и Урицком районах, территории которых будут задействованы при реализации проекта. Оценив информацию, народные избранники выразили опасение, что сроки строительства объезда могут сильно сместиться, ведь когда подписывали инвестсоглашение, то указывали, что проект должен появиться уже к концу 2019 года! И даже заложили на него средства в бюджете – несколько десятков миллионов! Вот только пока ни копейки из этих денег не израсходовано.

И, пожалуй, последний, но зато самый яркий штрих, показывающий, как связаны между собой разные документы, в частности прогноз социально-экономического развития и бюджет региона. Так, в прогнозе сказано, что ожидаемая продолжительность жизни орловчан увеличится с 71,5 года в 2018 году до 73,5 года в 2022 году. Естественно, что этот критерий очень тесно увязан со здравоохранением, где наблюдается катастрофическая нехватка кадров. Поэтому депутатов заинтересовало, как удастся достичь увеличения продолжительности жизни, если проблема с кадрами вообще никак не решается? В качестве примера вице-спикер Михаил Вдовин привел две цифры: почти 400 миллионов будет потрачено на «создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы». При этом на обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами планируется потратить практически в 10 раз меньше – всего 34 миллиона! Ведь понятно, что компьютеры (даже самые дорогие и объединенные в самую крутую единую сеть) не смогут помочь больным, как это сделает врач. Депутатов заверили, что решение о выделении очередных сотен миллионов на информатизацию – решение федеральное. Равно как и порядок цифр на решение кадровой проблемы – тоже принимается наверху. Поэтому депутаты в итоге обсуждения попросили представить им реальное выполнение точно такого же прогноза, который им зачитывали годом ранее. Это позволит понять, насколько вообще эти прогнозы оказываются соответствующими или не соответствующими реальности.

Сергей Миляхин