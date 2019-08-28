ЕКАТЕРИНА СТРЕЛЕЦ: ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН, ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

21 августа 2019 г. на Екатерину Стрелец надели наручники в зале суда

№29 (566) от 28 августа 2019 г.

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

https://flb.ru/redaktsiya-flb

В рамках совместного с Агентством федеральных расследований FLB.RU проекта «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» «Орловская среда» неоднократно обращалась к так называемому «Делу Стрелец».

Екатерина Стрелец, приглашенная экс-губернатором Орловской области Вадимом Потомским на должность начальника орловского муниципального унитарного предприятия «Ритуально-обрядовые услуги» (МУП РОУ), а потом временно переведенная на должность начальника муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», была задержана сотрудниками УФСБ и УМВД по Орловской области в 5 апреля 2017 года. Ей было предъявлено обвинение во взятках, которое с течением времени включило в себя пять эпизодов на общую доказанную сумму в 806 000 рублей. Используя свое служебное положение, Стрелец получала взятки в значительном и крупном размере.

ЕЕ ПЕРВАЯ И ГЛАВНАЯ ОШИБКА

И следствие шло бы тихо-тихо, а затем, как было принято во времена Потомского, спустилось бы на тормозах, но в мае 2017 года газета «Совершенно секретно» опубликовала самый первый протокол допроса Стрелец следователем СУ СКР по Орловской области, в котором она в присутствии адвоката Снежаны Мальфановой и под запись на видеокамеру рассказала о том, как получала взятки, как передавала деньги вице-губернатору Сергею Филатову, в том числе и для передачи губернатору Вадиму Потомскому. https://www.sovsekretno.ru/articles/privet-gubernatoru-potomskomu-ot-korolevy-kladbishch/ После этой публикации за Стрелец прочно закрепилось прозвище «королевы кладбищ».

Она не только брала взятки, но и реально чувствовала себя повелительницей всех кладбищенских обитателей и даже обычных граждан, которые хотели бесплатно посещать родные могилы. Именно при ней на въездах к местам погребения были установлены шлагбаумы. Информационное агентство «Орловские новости» писало об этом: «На въезде на кладбища были установлены шлагбаумы и ворота. Туда был запрещен въезд любого вида транспорта, туда не мог попасть – не важно – женщина – инвалид ли, человек ли, который везет самостоятельно изготовленный памятник-пирамидку, или это коммерческая фирма. Представьте себе картину – все орловские кладбища были разом закрыты. Это произошло как гром среди ясного неба». https://newsorel.ru/fn_267789.html

После обращений граждан к депутатам облсовета проезд открыли, но на предпринимателей, работавших в сфере ритуальных услуг, стало оказываться давление с целью получения регулярной мзды. Стрелец и ее подчиненные требовали до 70% от прибыли. «Мне было все равно, кто станет поставщиком МУПа, – говорила Стрелец следователям, – поэтому я всех поставщиков вызвала и «прижала к ногтю». https://www.sovsekretno.ru/articles/privet-gubernatoru-potomskomu-ot-korolevy-kladbishch/

Газета «Совершенно секретно» в конце мая 2017 года опубликовала красочную схему получения и распределения денежных средств, полученных неправедным путем от предпринимателей и граждан через Стрелец и ее подчиненных в сторону экс-губернатора Вадима Потомского и его заместителя Сергея Филатова. Схема была составлена на основании показаний Екатерины Стрелец. Издание задавалось вопросом: «Сколько получили. И еще получат?» https://www.sovsekretno.ru/articles/skolko-poluchili-i-eshchye-poluchat/

Схема движения денежных средств, составленная по показаниям Стрелец

Конечно, главной ошибкой Стрелец было то, что она вообще стала брать взятки, облагать данью предпринимателей, реализовывать систему «откатов» и таким образом стала на преступный путь. Но вторую ошибку она сделала в апреле 2017 года, еще до того, как первичный протокол ее допроса попал в публичное пространство. Насколько нам известно, ей было сделано (не можем сказать в какой именно конкретной форме) предложение о сотрудничестве со следствием. https://www.sovsekretno.ru/articles/privet-gubernatoru-potomskomu-ot-korolevy-kladbishch/ И опубликованный протокол был единственным результатом этого быстро начавшегося и быстро закончившегося сотрудничества. Если бы Стрелец полностью «сдала» своих предполагаемых подельников Олега Муханова, Сергея Филатова и Вадима Потомского, то она, скорее всего, получила бы наказание, не связанное с лишением свободы и подписку о невыезде до суда. Но когда с ней на связь вышли представители «губернаторской» стороны с обещаниями не довести дело до суда (это наше предположение), она отказалась от первоначальных показаний, заявила, что они давались под давлением. https://newsorel.ru/fn_274380.html Стрелец писала, что ее чуть ли не пытали, не давали спасть, заставляли раздеваться в присутствии мужчин и пр. https://www.newsorel.ru/fn_274631.html

И тут к подследственной, которая находилась под домашним арестом, пришла прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орловской области Екатерина Курилова, которая, заметим в скобках, имела на это полное право. Но вместо того, чтобы выслушать и зафиксировать жалобы подследственной, она, как считают журналисты, не подозревая, что беседа могла быть зафиксирована с помощью спецсредств, стала инструктировать ее на предмет того, как избежать уголовной ответственности. Как нам стало известно, в настоящее время Екатерина Курилова по совокупности допущенных ей ошибок и упущений в работе получила строгое взыскание (ей объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии). Чтобы читателям было понятно, о чем в данном случае идет речь, сошлемся на ст. 41.7 Закона «О прокуратуре Российской Федерации». В ней (в порядке возрастания) перечислены виды взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, понижение в классном чине, лишение нагрудного знака «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», лишение нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение из органов прокуратуры. По большому счету, в такой ситуации предупреждение о неполном служебном соответствии – это фактически предложение добровольно покинуть ряды сотрудников надзорного ведомства.

Прокурор Екатерина Курилова

Но по-настоящему заступиться за Стрелец «губернаторской команде» не удалось. Она оказалась ненужной Вадиму Потомскому, которого больше заботило собственное будущее. Газета «Совершенно секретно» писала о событиях лета 2017 года: «Президент России 6 июля 2017 года первым из губернаторов вызвал к себе Потомского и вручил ему «зелёную папку». Конечно, это позор и абсолютный нонсенс, но в тот день не губернатор докладывал президенту о достижениях области, а президент рассказывал ему о проблемах региона». https://www.sovsekretno.ru/news/geroy-publikatsiy-gazety-sovershenno-sekretno-vadim-potomskiy-otpravlen-prezidentom-v-otstavku/ Через три месяца Потомский был отправлен в отставку, а Стрелец продолжала сидеть под домашним арестом.

НЕУЖЕЛИ У ПОТОМСКОГО ТАКИЕ ДЛИННЫЕ РУКИ?

Таким вопросом задавались журналисты и жители Орловской области, когда узнали о приговоре Советского районного суда, вынесенном в мае этого года. Екатерина Стрелец год пробыла под домашним арестом, а во время судебного следствия еще столько же под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ее имущество было арестовано, а сама она регулярно являлась в суд. Но приговор для многих был шоком. Многие стали вспоминать опубликованный в свое время диалог Вадима Потомского и гендиректора АИЖК Орловской области Сергея Кочергина, в котором голос, похожий на экс-губернатора, уверял подследственного Кочергина в том, что его «не закроют»: «А как вас закроют, если я скажу, что с судом все вопросы решил?» https://www.sovsekretno.ru/articles/privet-gubernatoru-potomskomu-ot-korolevy-kladbishch/

«По приговору Советского районного суда г. Орла от 27 мая 2019 г., – говорится в сообщении пресс-службы Орловского областного суда, – Е. Стрелец признана виновной в том, что, используя свое служебной положение, получала взятки в значительном и крупном размерах (5 эпизодов).

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний суд первой инстанции окончательно назначил Е. Стрелец наказание в виде штрафа в размере 4 200 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций в которых принадлежит РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям, сроком на три года. Также суд постановил конфисковать и обратить в собственность государства денежные средства в сумме 806000 рублей, полученные Е. Стрелец в результате совершения преступлений». http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_depHYPERLINK «http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1190»&HYPERLINK

Екатерина Стрелец слушает приговор суда в футболке с надписью «Сладенькая из Львова»

Любопытно, что на оглашение первого приговора Стрелец демонстративно явилась в футболке с надписью на украинском языке «Солоденька зi Львова», что в переводе значит «Сладенькая из Львова». http://orelsreda.ru/rossiya-vor-dolzhen-sidet-v-tyurme-9/ И журналисты, и жители области были поражены не только этим, но и исключительной мягкостью приговора, ведь прокуратура требовала 12 лет лишения свободы и 12 миллионов рублей штрафа.

«ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА», ИЛИ САКРАЛЬНАЯ ЖЕРТВА?

В региональных и федеральных СМИ поднялась настоящая кампания за то, чтобы восстановить элементарную справедливость в отношении высокопоставленной чиновницы-взяточницы. Подключились к ней и мы. В рамках совместного проекта FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» было опубликовано апелляционное представление прокуратуры, в котором она настаивала на своих первоначальных требованиях, поскольку мягкий приговор давал «королеве кладбищ» возможность практически уйти от наказания. http://orelsreda.ru/rossiya-vor-dolzhen-sidet-v-tyurme-14/ Затем в интервью заместителю главного редактора FLB.RU по работе с правоохранительными органами Алексею Богомолову прокурор Орловской области Иван Полуэктов озвучил свое видение ситуации: «Мы не согласны с приговором суда, поскольку при назначении Екатерине Стрелец наказания не учтены важнейшие обстоятельства, которые усугубляют ее вину. Она, занимая должность руководителя бюджетного учреждения, систематически совершала преступления из корыстной заинтересованности, в том числе и в сфере особо ощутимой проблематики для населения, связанной с погребением близких. Наживаться на беде людей – кощунство. Кроме того, на наш взгляд, суд определил назначенное Стрелец Е.М. наказание в виде штрафа несправедливо, так как в случае уклонения от оплаты штрафа невозможна его замена на более строгое наказание в виде лишения свободы. Что касается перспектив рассмотрения этого дела в областном суде, то не будем забегать вперед. Мы надеемся на вынесение законного и обоснованного судебного решения, которое отвечает и всем юридическим нормам, и запросу общества на справедливость. http://orelsreda.ru/ivan-poluektov-o-svoih-printsipah-korruptsionnyh-delah-i-neotvratimosti-nakazaniya/

Результат известен. Еще раз цитируем официальный пресс-релиз Орловского областного суда: «21 августа 2019 г. в Орловском областном суде в апелляции завершилось рассмотрение дела в отношении экс-начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и МУП «Ритуально-обрядовых услуг» Е. Стрелец…

В судебном заседании представители государственного обвинения просили суд апелляционной инстанции изменить приговор суда первой инстанции и назначить осужденной наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 12 млн руб.

Е. Стрелец и ее защитник просили суд по двум эпизодам осужденную оправдать, а по трем – переквалифицировать на менее тяжкое преступление.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционных представлениях и жалобе, судебная коллегия изменила приговор районного суда, усилив назначенное Е. Стрелец наказание.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний судебная коллегия окончательно назначила Е. Стрелец наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн руб., лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций в которых принадлежит РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям, сроком на 2 года 6 месяцев.

Суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, Е. Стрелец была взята под стражу в зале суда».

http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_depHYPERLINK «http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1190″&HYPERLINK

Скорее всего, Екатерина Стрелец будет отбывать наказание в этой женской колонии в Ленинградской области.