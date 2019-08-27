Город сегодня расторгает контракт по ремонту моста «Дружбы народов»

Сегодня, 27 августа, в одностороннем порядке будет расторгнут контракт по капитальному ремонту моста «Дружбы» с ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС). Об этом рассказал замглавы горадминистрации по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин. Напомним, заказчиком работ выступало управление коммунальным хозяйством (УКХ). Теперь полномочия по проведению конкурсных процедур, контролю за подрядчиком, приемке объекта будет исполняет управление капительного строительства (УКС). Ранее под присмотром специалистов УКС уже прошел успешный ремонт Ленинского моста.

По словам Евгения Гришина, структурные подразделения администрации Орла завершат передачу документации по мосту «Дружбы» до 9 сентября. Затем будет объявлена конкурсная процедура. Спустя месяц, к 9 октября, УКС рассчитывает заключить контракт с новой подрядной организацией.