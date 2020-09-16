Как проФАПить 30 миллионов?

№34 (613) от 16 сентября 2020 г.

Плесень на стенах, отваливающиеся с потолка доски, трещины в потолке, дыры вместо дверей, а перед самим дверным проемом бурьян в рост человека. Думаете, это картинка из фильма ужасов? Да нет же! Это описание трех новеньких фельдшерско-акушерских пунктов, на строительство которых выделили порядка 30 миллионов рублей. Их начали строить еще в 2019 году в Дмитровском районе. Сдать в эксплуатацию обещали тогда же, то есть год назад. Сейчас в частично завершенных зданиях обитают лишь крысы, да изредка залетают случайные птицы — окна распахнуты. Правда, в бравурных отчетах и интервью чиновников вы не услышите названия населенных пунктов: Алешинка, Бородино, Занеруссовский. Не узнаете вы из интервью говорящих голов на провластных телеканалах и как живут люди без медицинской помощи в 21 веке. Придется восполнить этот пробел.

Декорации к фильму ужасов

Впрочем, вначале все же опишем, что мы увидели, отправившись в командировку по просьбе позвонивших нам местных жителей. Первая остановка — деревня Алешинка. Старый ФАП здесь все еще работает. Но огромная трещина с угла здания как бы намекает, что в любой момент строение может сложиться, как карточный домик. Отслоившаяся на потолке плита то ли ДСП то ли ДВП имеет мало чего общего с медициной. Но здесь хотя бы есть фельдшер. Выходим на улицу. Бодренький дедушка вспоминает, что когда-то в Алешинском ФАПе было гораздо больше специалистов: кроме фельдшера был и врач, и даже медсестры. Теперь остался всего один медик на несколько окрестных деревень. Провожая нас до нового ФАПа, дедушка жалуется на жизнь. Нумерация домов в деревне — чёрт не разберет. Никакой логики и закономерности — какой дом за каким стоит. Каждый раз, когда вызываешь скорую, приходится долго и подробно объяснять, где же находится нужный дом. К разговору подключается женщина на остановке. Она как раз приехала из соседней деревни. Новый ФАП загнали на окраину Алешинки. Это очень неудобно. Старый как раз напротив остановки — а приезжают сюда за медпомощью люди из нескольких деревенек по соседству. Сворачиваем, как принято говорить на Орловщине, «у конубри». В «конубрях» в нескольких сотнях метров от трассы обнаруживается заброшенное строение.

Бурьян местами выше моего роста (а во мне, на минуточку, 184 см). Местами вообще не удается разорвать сросшиеся и переплетенные стебли. Сфотографировав здание с улицы, все же сумел кое-как пробиться через бурьян к одному из входов (ко второму прорваться так и не удалось — во дворе под ногами были какие-то ямы, которые просто не заметны из-за обильной растительности). Вздрагиваю от резкого звука — ветер треплет оконную раму. Ручек на пластиковых рамах нет. Внутренней отделки в здании тоже нет.

Швы между блоками залиты монтажной пеной, которая от времени уже рассохлась и отваливается от малейшего прикосновения. Оконные откосы не заделаны, и внутрь попадает влага. Еще одна зима — и окна просто вывалятся, так как крепления банально сгниют. Дверной коробки, как и собственно двери, нет. Чердачное окно не закрыто, ветровые доски то ли уже отвалились, то ли их не успели до конца приделать — из-за этого дождь размывает стену. Везде потеки от дождя и плесень. Картина во втором ФАПе, в поселке Занеруссовский, как две капли воды напоминает увиденное в Алешинке. За исключением одной важной детали.

Нет денег на хлеб — кушайте пирожные!

Самая катастрофическая ситуация не в плане архитектуры, а с точки зрения доступности медицинской помощи жителям — в поселке Занеруссовский. Во всех трех деревнях еще остались старые здания ФАПов, но в Занеруссовском фельдшер уже года два как ушла в декрет. Раз в неделю в поселок приезжает фельдшер из соседнего медучреждения. Вот только ма-а-аленькая проблемка: люди в Занеруссовском болеют не по графику. Некоторым нужна помощь и в оставшиеся шесть дней. Когда мы фотографировали в Занеруссовском развалины нового ФАПа (который власти обещали построить и сдать к 1 августа 2019 года), к нам подошли местные жители почтенного возраста и начали рассказывать о своих проблемах. Например, одной женщине прописали курс уколов. Их нужно делать 10 дней. Рейсового автобуса нет. Действительно, зачем такая роскошь деревенским жителям? Люди вынуждены были 10 дней заказывать такси и ездить в ближайшую поликлинику — в Дмитровск. Каждый день по 300 рублей туда-обратно. Само лекарство еще три тысячи. И это при пенсии в 10 000!

Особо возмутило жителей, что приехавшие на стройплощадку рабочие зачем-то демонтировали только что вкопанные в землю канализационные баки. В бурьяне просматривается внушительных размеров котлован. Если вдруг случится чудо, и ФАП здесь все же построят — как он будет работать без канализации? — задают риторический вопрос местные жители. Неизвестные вывезли со стройплощадки шесть новеньких баков, вкопанных накануне. Якобы там был металл ненадлежащего качества. А куда смотрел заказчик, который позволил поставить на строительный объект оборудование ненадлежащего качества? Почему сразу же не заменили баки на нормальные, отвечающие всем требованиям? Год на стройку никто носа не показывал.

Голые стены

Третья остановка нашего путешествия по «бирюзовому кольцу» Орловщины — деревня с бравым названием Бородино. На удивление, вокруг здания ФАПа очень мало бурьяна. Здесь нам удалось попасть в оба помещения. В целом картина схожая, за исключением того, что тут здание стоит без крыши. Предыдущие два новеньких ФАПа хотя бы успели накрыть кровлей. В Бородино сквозь потолочные перекрытия проглядывает синее сентябрьское небо. Точно также хлобыстают от сквозняка окна. Привычно залетевшая в окно птица пугливо шарахается от неожиданного гостя. Вероятно, где-то в трещинах перекрытия у нее гнездо. Впрочем, вылететь у птицы получается без труда — окна распахнуты настежь, все без исключения. Как и в двух предыдущих ФАПах, ручек на пластиковых окнах нет. Зато в Бородино сохранилось больше всего стройматериалов. На улице, сцепленные ржавыми заводскими креплениями, лежат шлакоблоки и детали ливневки. В одном из помещений обнаруживается огромнейшая груда мешков с цементов. Один из мешков вскрыт. Остальные давно превратились в камень. Никто из местных жителей не знает ни что стало причиной остановки стройки, ни какая перспектива у брошенных недоделок. Удается выяснить, что ходили лишь какие-то слухи про уголовное дело. Кстати, в Занеруссовском жители также рассказывали про груду мешков с цементом, которые бросили горе-строители.

Ансамбль памятников орловскому распилу?

Единственное официальное упоминание об этой истории с недостроенными дмитровскими ФАПами удалось найти на сайте Следственного комитета. «Завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик». Гражданина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следствием установлено, что обвиняемый 10 апреля 2019 года получил через посредника взятку в сумме 200 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ, которые были произведены с грубыми нарушениями при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Дмитровском районе Орловской области. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорилось в релизе еще за сентябрь 2019-го.

Больше никаких следов. Не удалось нам обнаружить и никаких комментариев высокопоставленных чиновников из департамента здравоохранения. Не стали посвящать и депутатов профильного комитета облсовета в то, как сейчас обстоят дела с теми тремя ФАПами (и те ли это вообще ФАПы упоминал Следком?).

Уши этой истории вылезли буквально на днях. В недавнем интервью нашим коллегам с «Первого областного» руководитель «Орлегосзаказчика» господин Васильев очень оригинально описал ситуацию в Дмитровском районе. Опять же, не называя конкретных населенных пунктов, он отметил, что «будут определены подрядчики для поставки блочно-модульных зданий, и до середины сентября будет определен подрядчик для благоустройства территории и монтажа этих блоков. Таким образом, вся программа (по ФАПам) на 2020 год планируется к выполнению до 1 ноября текущего года».

Если господин Васильев действительно имел в виду упомянутые нами населенные пункты с недостроенными ФАПами, то возникает ряд вопросов. Самый главный: кто возместит бюджету потерю 30 миллионов рублей? Ведь судя по состоянию увиденных нами строений, их уже не удастся использовать для каких-либо иных целей — швы размыты водой, плесень намертво въелась в шлакоблоки. По неподтвержденным пока данным, в ходе строительства использовался цемент ненадлежащего качества. Точнее, качеством то, что находится в мешках, вообще назвать нельзя — местные жители даже не растащили брошенные мешки! Здания, построенные с помощью ЭТОГО, теперь можно только снести.

На второй вопрос господин Васильев вряд ли даст ответ. А между тем, без ответа на него строить новый ФАП в поселке Занеруссовский вообще лишено какого-либо смысла. Кто будет работать в новом ФАПе? Напомним, там и сейчас имеется старый фельдшерско-акушерский пункт, вот только он закрыт, так как нет медработника. Строить новые модульные здания, заведомо зная, что после торжественных речей и перерезания ленточек на дверь будет повешен большой амбарный замок, очень странный способ распорядиться бюджетными деньгами. Между тем, как пишут наши коллеги с сайта «ОрелТаймс» https://oreltimes.ru/videosjuzhety/otkrytyj-gubernatorom-klychkovym-v-2019-godu-fap-uzhe-8-mesjacev-pod-zamkom/, в Орловской области уже есть один такой ФАП. Губернатор Андрей Клычков в сентябре 2019-го под объективами телекамер торжественно перерезал ленточку новенького ФАПа в селе Хотьково Шаблыкинского района. С тех пор здание стоит закрытым. Там просто некому работать. Кто придет в новый ФАП в поселке Занеруссовский? Или на Орловщине теперь реализуется программа «красная ленточка»? Строим ФАПы, торжественно, с шумихой в СМИ перерезаем ленточки, чтобы показать орловцам, какие у них заботливые власти, а потом по-тихому их закрываем, так как в регионе просто нет фельдшеров? Мы надеемся вернуться к этой теме в одном из ближайших номеров.

Сергей Миляхин

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Как говорит русская поговорка, шила в мешке не утаить. Как бы орловские чиновники от медицины ни скрывали очевидное, после обращения жителей Дмитровского района, имеющих активную гражданскую позицию, после выезда на место, реальная картина сразу стало ясна. И, к сожалению, эта картина печальная. История с заброшенными ФАПами сразу в трех населенных пунктах заставляет задуматься, а нет ли здесь КРУГОВОЙ ПОРУКИ? Отсюда – вопросы: знали ли главы сельских поселений и глава района Козин о том, что происходит на их территориях в течение долгого времени? Почему свернули работы по строительству ФАПов, жизненно необходимых сельским жителям? Кто подписывал акты выполненных работ? Есть ли банковские гарантии? Ведь деньги выделялись из бюджета для того, чтобы фельшерско-акушерские пункты были построены и введены в эксплуатацию, то есть работали. Однако в результате – ни денег, ни ФАПов. А то, что кого-то привлекли к ответственности за подношение в двести тысяч рублей, очень напоминает перевод вины на стрелочника. При этом бюджет потерял не в пример больше: как профессиональный строитель могу сказать, что если сложить затраты на материал и зарплату рабочим, то выскочит «сальдо» в несколько миллионов рублей. Которые просто пущены на ветер. Так кто и куда дел деньги, выделенные на строительство ФАПов в отдаленных районах нашей области? Неужели чиновники, курирующие этот вопрос, думали, что таких вопиющих фактов никто не заметит?

Полагаю, в этом случае правоохранительным органам следует обратить внимание на деятельность руководителя «ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИКА», который не мог не знать, кто, кому и за что платил, и почему жители нашей области оказались без достойной медицинской помощи. Очень надеюсь, что правоохранительные органы легко разберутся, кто, кому и за что должен.