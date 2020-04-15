«Массовка» в условиях пандемии

№13 (592) от 15 апреля 2020 г.

11 апреля в Орле прошла акция в поддержку пожилых людей: в самом центре Орла, у гостиницы «Русь» собрались сотни добровольцев, пожелавших стать волонтерами. Повинуясь голосу совести и призыву губернатора, орловчане прибыли к площади Ленина, чтобы получить продуктовые наборы и развести их по районам области.

Столпотворение возле гостиницы «Русь» в условиях строгих ограничений в связи с коронавирусом вызвало шок даже у обывателей. Ни о соблюдении социальной дистанции, ни о серьезных мерах безопасности в условиях пандемии, за исключением масок и перчаток, речи не шло. Волонтеров напутствовали губернатор области Андрей Клычков, у пункта сбора присутствовали также председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального правительства и руководство города. Собственно, ради пиара в виде напутствий всё и затевалось, ведь никакого отношения к инициативе компании «Альфа-Групп», направившей на оказание адресной помощи пожилым людям в нашей стране 1 миллиард рублей в фонд Всероссийской акции #МыВместе ни Клычков, ни Музалевский и иже с ними не имеют.

«Совсем отсутствовал здравый смысл»

Напомним, Всероссийская акция #МыВместе запущена в марте всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики» и Ассоциацией волонтёрских центров совместно с Общероссийским народным фронтом. По всей стране открыты волонтёрские штабы (в том числе в Орловском регионе) помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции, задействованы более 37 000 волонтеров. Как сообщает официальный портал региона, в Орловской области распределят 20 тысяч продуктовых наборов.

Всего нуждающиеся получат более 1 500 000 бесплатных наборов. Для этого надо оставить заявку по телефону горячей линии — 8 800 200 3411, — процитировало руководителя исполкома Общероссийского народного фронта в Орловской области Владимира Филонова интернет-издание «Орел-регион». — В продуктовые наборы входят крупы, консервы, сахар. В течение нескольких месяцев волонтёры будут развозить наборы по всему региону.

По информации «Орел-регион», 11 апреля нуждающимся доставили около тысячи продуктовых наборов. И, как нам кажется, волонтеры #МыВместе могли бы обойтись своими силами, однако орловским чиновникам, как обычно, захотелось пиара.

В редакцию «Орловской среды» пришло письмо от одного из участников акции. Житель Орла Сергей рассказал о своих впечатлениях от этого неуместного в условиях пандемии мероприятия:

«Вчера (11.04.20) у дверей гостиницы «Русь» стартовала акция по доставке продуктовых наборов пожилым людям Орловщины, которые находятся в самоизоляции в связи с коронавирусом. В этой акции приняли участие не только волонтеры, но и активные жители региона.

Бесспорно, такая акция весьма важная и очень нужная, в особенности для одиноких пенсионеров, находящихся на самоизоляции. Узнав об этом, не остался в стороне, но, приняв участие в акции, я был сильно удивлен! Несмотря на то, что там присутствовали первые лица региона, телевидение и представители различных партий, о элементарной безопасности добровольцев и волонтёров никто так и не задумался, точнее, и не собирался думать! На фото видно, какое столпотворение было более двух часов у входа в гостиницу. Ну как так?! Не первый же день длится эпидемия в мире! По центральным СМИ, со всех каналов и радиостанций говорят о мерах безопасности, о рекомендованном расстоянии между людьми и т.д. Наш губернатор ранее уже говорил относительно проведения иных массовых мероприятий, но в данном случае у непосредственных организаторов акции совсем отсутствовал здравый смысл.

Организаторы, прекрасно видя происходящее, не предприняли попыток что-либо исправить. К примеру, согласовать и перенести сбор волонтеров на площадь им. Ленина, обеспечить безопасное расстояние между людьми или группами. Дальнейшую выдачу продовольственных наборов проводить организованно без столпотворения, без какой-либо очереди или вообще посредством онлайн-расписания для всех зарегистрировавшихся на сайте волонтеров.

Учитывая, что происходящее – непосредственная угроза здоровью человека, присутствующие представители орловской полиции не проявили никакой бдительности и не дали необходимые рекомендации организаторам. Несмотря на то, что некоторые приехавшие добровольцы обращались к ним с такой просьбой.

Очень надеюсь, что такая акция будет продолжаться и в дальнейшем, но с более внимательным отношением к безопасности добровольце и волонтеров! В противном случае не исключено, что вместе с продуктовыми наборами волонтеры будут развозить еще кое-что».

Кем рисковали чиновники?

Журналисты издания «Орел таймс», на почту которого пришло такое же письмо, задаются вопросами: «А насколько нужна была эта помощь? Оправдан ли был риск? Что, действительно, некому было развезти продукты?»

«Как удалось выяснить – уже имеющиеся волонтёры вполне могли обойтись собственными силами и ресурсами управления и отделений соцзащиты, сообщает «Орел таймс». — Достаточно сказать, что официально зарегистрированных и прошедших специальное медицинское обучение волонтёров у нас – 230 человек. К развозу приготовили 1 тысячу пакетов для 28 районов Орловской области. Делим – получаем в среднем по 35 пакетов по 7 кило весом на район – согласитесь: это не тот груз, который требует массы автомобилей и водителей для доставки, которых не было бы в заинтересованных организациях и ведомствах.

И ещё одно замечание. Время сегодня жёсткое и жестокое. А потому волонтёров надо не только беречь, обучать, но и отбирать. Все ли, кто пришёл 11 апреля к гостинице, смогли бы пройти фильтр правоохранительных органов? Вопрос, который не имеет ответа. И это очень плохо».

У «Орловской среды» тоже есть вопросы к властям: все ли, кто пришел 11 апреля к гостинице, были здоровы? Кто тестировал добровольцев, которых направляли к пожилым людям из группы риска, на коронавирус? И как оценивает призывы губернатора к участию в данном массовом мероприятии прокуратура Орловской области?

А теперь — фокус?

Как оказалось, массовка в центре Орла с участием чиновников — это не конец истории. Анонимный Telegram-канал «Орловский Штирлиц» сообщает:

«Людей было несколько сотен, место выбрано (с точки зрения парковки) не очень, многим после надо было развозить еду по районам и соответственно люди были на авто.

Если коротко, то у меня сложилось впечатление, что губернатор (кэпэрэф) решил попиарить ЕР. Почему?

В 10 часов начали собираться две очереди. Первая из тех, кто поедет в район, вторая — кто по городу. Нужно было отстоять очередь, получить СЛУЧАЙНЫЙ адрес, пойти за угол к фуре с продуктами и соответственно ехать развозить.

Что получилось в итоге? Депутатам от ЕР (не удивительно) достались адреса, совершенно случайно — по их же округам. Но это даже половина фокуса, другая в том, что и очередь они не стояли, а распределили ещё вчера, кто и куда поедет и сразу пошли к фуре, когда там ещё никого не было.

Что мы видим в итоге? Клычков дал клич в сетях, а по факту пропиарились единоросы (опять не удивительно). И совершенно случайно каждому из них досталось не по одному пакету еды.

Вообще удивляют Негин, Себякин, Нерушев, Пчелкин и другие — неужели без этих дешёвых понтов у вас не нашлось по тысяче рублей, чтобы и без этой акции у себя на округах совместно с уличкомами скооперироваться и определить, кому что надо.



Смотрелось очень смешно, когда эти ребята ровно в 10 (когда очередь только формировалась), а они уже из-за угла наперевес «пёрли» сумки… Цирк.

Кстати, забегая вперед — от ЛДПР не было никого, а справедливороссам и «красным» пакетов не хватило. Но Клычков ведь не для них организовывал это мероприятие.

В итоге получилось по Черномырдину. Я уже не говорю про массовое сборище и короновирус».

Итак, как видим, жизнь в Орловской области продолжается. Потенциальные кандидаты в депутаты уже готовятся к предстоящим выборам, примеряя маски благодетелей. Наверное, владельцы компании «Альфа-Групп», пожертвовавшие российским старикам миллиард рублей, сильно удивились бы, узнав, что орловские депутаты заделались «волонтерами» и как они «пёрли» их сумки. Орловцам, со своей стороны, этому «цирку» удивляться не приходится.

Ольга Рождествина