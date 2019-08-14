На орловские леса потратят 138 миллионов за 6 лет

С 2019 по 2024 годы будет выделено около 138 млн рублей на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на территории Орловской области. Как сообщили в пресс-службе облправительства, основная цель проекта – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 1 к 1 к 2024 году.

Для этого необходимо увеличить площади лесовосстановления на землях лесного фонда области с 57 до 85 га в год к 2024 году, а также увеличить объемы выращивания стандартного посадочного материала с 387 тыс. штук до 512 тыс. штук в год. Это возможно при увеличении сбора семян с 1 тонны в 2019 году до 1,9 тонн к 2024 году. В этом году в области выполнено: обработка почвы под лесные культуры на площади 20,7 га, посадка лесных культур на площади 57 га, дополнение лесных культур на площади 11,86 га, агротехнические уходы за лесными культурами на площади 485 га, переработка 15 кг семян сосны обыкновенной, проверка семян и получение удостоверений качества.

Другая важнейшая задача в рамках проекта – оснащение автономных учреждений техникой для защиты лесов от пожаров и лесовосстановления. Для этих целей впервые предусмотрены федеральные средства в сумме 91,8 млн рублей (из общей суммы 138 млн рублей) на 6 лет для приобретения лесопожарной техники по 15,3 млн рублей ежегодно. Это позволит к 2024 году оснастить на 100 % подведомственные учреждения новой лесопожарной техникой и оборудованием.

На сегодняшний день на вооружение в автономные учреждения поступила лесопожарная техника на сумму 7,1 млн рублей (1 автомашина УАЗ-Патриот, 2 малых лесопатрульных комплекса, 1 машина УАЗ высокой проходимости для мониторинга пожарной опасности в лесах, 3 трактора). В рамках проекта АУ ОО «Орловский лесопожарный центр» приобретены борона и 2 мотокосы. Кроме того, в ближайшее время привезут 2 пожарные автоцистерны за 7,7 млн рублей для оснащения пожарно — химических станций.