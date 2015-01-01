Орловчанам не рекомедуют соглашаться на зарплату «в конверте»

Пытаясь минимизировать расходы на уплату налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды, некоторые работодатели предлагают своим работникам часть зарплаты «в конверте».

ИФНС России по г. Орлу предупреждает: соглашаясь получать заработную плату «в конверте», каждый работник должен понимать, что он теряет. Во-первых, низкий уровень зарплаты значительно ограничивает сумму банковского кредита и сумму предоставляемых налоговых вычетов по НДФЛ.

Во-вторых, нарушаются пенсионные права работников, потому что размер трудовой пенсии напрямую зависит от сумм страховых взносов, поступающих на открытые в Пенсионном фонде персонифицированные счета граждан.

В-третьих, государственные внебюджетные фонды недополучают столь необходимые средства на реализацию прав граждан на государственное социальное обеспечение, а также медицинскую помощь.

Чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату официально, необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или работы с запросом о представлении выписки из вашего индивидуального лицевого счета или в профсоюзную организацию с просьбой помочь защитить ваши трудовые права, информирует ИФНС России по г. Орлу.