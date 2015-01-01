Орловчанам не рекомедуют соглашаться на зарплату «в конверте»

Пытаясь минимизировать расходы на уплату налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды, некоторые работодатели предлагают своим работникам часть зарплаты «в конверте».

ИФНС России по г. Орлу предупреждает: соглашаясь получать заработную плату «в конверте», каждый работник должен понимать, что он теряет. Во-первых, низкий уровень зарплаты значительно ограничивает сумму банковского кредита и сумму предоставляемых налоговых вычетов по НДФЛ.

Во-вторых, нарушаются пенсионные права работников, потому что размер трудовой пенсии напрямую зависит от сумм страховых взносов, поступающих на открытые в Пенсионном фонде персонифицированные счета граждан.

В-третьих, государственные внебюджетные фонды недополучают столь необходимые средства на реализацию прав граждан на государственное социальное обеспечение, а также медицинскую помощь.

Чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату официально, необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или работы с запросом о представлении выписки из вашего индивидуального лицевого счета или в профсоюзную организацию с просьбой помочь защитить ваши трудовые права, информирует ИФНС России по г. Орлу.

 

В столицу я ездок
В орловском краеведческом музее открывается постоянная этнографическая экспозиция
В Орле отметят 200-летие Лермонтова
Опубликовано 15 Мар 2017 в 15:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 24

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"