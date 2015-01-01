Орловские такси ждет серия проверок

Орловских таксистов ждет крупная инспекция. Как легковыми такси соблюдаются правила провоза пассажиров и багажа изучит специально созданная межведомственная рабочая группа. Соответствующий приказ опубликован на портале Орловской области.

В документе говорится, что рабочая группа будет проводить проверки не реже чем один раз в месяц, предварительно согласовывая выезд с сотрудниками ФНС и ГИБДД. Соответственно, в группу, помимо областных чиновников, войдут люди в погонах от этих двух ведомств. Приказ подписал недавно назначенный на должность экс-глава Облзаказчика, а теперь руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.