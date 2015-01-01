Орловские такси ждет серия проверок

Орловских таксистов ждет крупная инспекция. Как легковыми такси соблюдаются правила провоза пассажиров и багажа изучит специально созданная межведомственная рабочая группа. Соответствующий приказ опубликован на портале Орловской области.

В документе говорится, что рабочая группа будет проводить проверки не реже чем один раз в месяц, предварительно согласовывая выезд с сотрудниками ФНС и ГИБДД. Соответственно, в группу, помимо областных чиновников, войдут люди в погонах от этих двух ведомств. Приказ подписал недавно назначенный на должность экс-глава Облзаказчика, а теперь руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.

 

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Опубликовано 04 Апр 2017 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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