16 декабря 2020



Орёл «нарядили» к Новому году

В Орле самая высокая, 22-метровая, искусственная ёлка установлена на площади Содружества. Напомним, раньше она украшала площадь Ленина. Немного в «росте» ей уступает единственная ёлка с именем — Злата, установленная на бульваре Победы, она достигает высоты 20 метров.

Центральную площадь Ленина украшает новогодняя красавица высотой 17 метров.

14-метровые ели разместили у «Дома быта» на площади Мира и перед  городским Центром культуры.

Самые маленькие новогодние красавицы установлены перед театром «Свободное пространство» и в Детском парке. Необычная ёлка из шариков и новая для Орла «ёлка-вертолёт» достигают высоты 12 метров.

Помимо праздничных деревьев в городе установлены световые консоли, арт-объекты, домики-шале, развешаны гирлянды.

У здания администрации Советского района и на Привокзальной площади украшены живые ели.

Как сообщает администрация г. Орла, демонтаж праздничного оборудования начнётся 11 января 2021 года.

 

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Опубликовано 16 Дек 2020 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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