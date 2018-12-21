Прокуратура наказала виновных в срыве поставок подгузников для инвалидов

Прокуратура Орловской области провела проверку по обращению ФСС из-за нарушений законодательства о закупках. В частности, речь шла о несоблюдении условий государственных контрактов ООО «ГИГИЕНА-СЕРВИС МЕД», с которым было заключено три контракта на поставку технических средств реабилитации (подгузников для взрослых) для обеспечения инвалидов Орловской области в 2018 году.

Было установлено, что ООО «ГИГИЕНА-СЕРВИС МЕД» в предписанные контрактами сроки не поставило технические средства реабилитации в необходимом количестве, пострадали более 300 инвалидов, которые не были своевременно обеспечены средствами реабилитации. По фактам нарушений были возбуждены три дела об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров). В результате рассмотрения дел общество привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 6,4 млн. руб. (постановления мирового судьи о наложении административных взысканий еще не вступили в законную силу, — уточнили в пресс-службе прокуратуры).