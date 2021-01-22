22 января 2021



Прокуратура проверит законность приёмки работ на мосту «Дружбы народов»

По поручению прокурора Орловской области организована проверка приемки работ по ремонту моста «Дружба» в г.Орле. поводом для реагирования стали публикации в СМИ с заседания комитета городского совета.

Напомним, как сообщили наши коллеги с сайта “Орловские новости”, в ходе заседания комитета депутаты попросили озвучить членов приемочной комиссии. Что характерно, самих депутатов в состав приемочной комиссии не включили. Зато среди принимавших мост был недавно назначенный начальник УКХ Кузнецов, первый заместитель мэра Олег Минкин. А мэр Юрий Парахин возглавлял комиссию. Фрагмент беседа депутатов с Кузнецовым приводит издание:

⁃ Вы выезжали на объект? Или все в кабинете было подписано?
⁃ Да, выезжали на место конечно.
⁃ Парахин был?
⁃ Не могу сказать, — задумался чиновник, быстро добавив: конечно был.
⁃ Не могу сказать, конечно был?
⁃ Просто возможно по времени члены комиссии не состыковались.
⁃ Объясните, как происходил выезд.
⁃ Ну, как? Сели в машину и поехали.
⁃ Все вместе? И Парахин тоже?
⁃ Все вместе, и Парахин.
⁃ Только что вы говорили обратное.
⁃ Ну, коллеги, прошёл месяц. Я не могу вспомнить.
⁃ Вы не можете вспомнить, что было месяц назад? Вас тогда надо дисквалифицировать из рядов горадминистрации.

В итоге чиновник совсем запутался, и не понятно, кто был и кто принимал мост Дружбы” — отметил корреспондент “Орловских новостей”. В итоге теперь уже прокуратуре придется давать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы контроля качества выполненных работ и приемки объекта по результатам его ремонта.

 

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Опубликовано 22 Янв 2021 в 11:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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