Прокуратура проверит законность приёмки работ на мосту «Дружбы народов»

По поручению прокурора Орловской области организована проверка приемки работ по ремонту моста «Дружба» в г.Орле. поводом для реагирования стали публикации в СМИ с заседания комитета городского совета.

Напомним, как сообщили наши коллеги с сайта “Орловские новости”, в ходе заседания комитета депутаты попросили озвучить членов приемочной комиссии. Что характерно, самих депутатов в состав приемочной комиссии не включили. Зато среди принимавших мост был недавно назначенный начальник УКХ Кузнецов, первый заместитель мэра Олег Минкин. А мэр Юрий Парахин возглавлял комиссию. Фрагмент беседа депутатов с Кузнецовым приводит издание:

⁃ Вы выезжали на объект? Или все в кабинете было подписано?

⁃ Да, выезжали на место конечно.

⁃ Парахин был?

⁃ Не могу сказать, — задумался чиновник, быстро добавив: конечно был.

⁃ Не могу сказать, конечно был?

⁃ Просто возможно по времени члены комиссии не состыковались.

⁃ Объясните, как происходил выезд.

⁃ Ну, как? Сели в машину и поехали.

⁃ Все вместе? И Парахин тоже?

⁃ Все вместе, и Парахин.

⁃ Только что вы говорили обратное.

⁃ Ну, коллеги, прошёл месяц. Я не могу вспомнить.

⁃ Вы не можете вспомнить, что было месяц назад? Вас тогда надо дисквалифицировать из рядов горадминистрации.

В итоге чиновник совсем запутался, и не понятно, кто был и кто принимал мост Дружбы” — отметил корреспондент “Орловских новостей”. В итоге теперь уже прокуратуре придется давать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы контроля качества выполненных работ и приемки объекта по результатам его ремонта.