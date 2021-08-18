«Пруда здесь отродясь не было»

№28 (652) от 18 августа 2021 г.

В Орловском районе возле санатория «Дубрава» исчез пруд, тот самый, к которому еще недавно приходили отдыхающие, где ловили рыбу и купались местные жители. На месте пруда сформирован земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, и представители его собственника утверждают, что водоема здесь и вовсе не было.

Эту удивительную во всех отношениях историю «Орловской среде» поведали наши читатели. Доподлинно зная, что пруд возле санатория был (в редакции имеются фотографии восьмилетней давности, сделанные на фоне этого водоёма), мы решили выяснить, что послужило причиной его исчезновения.

Прибыв на место, где ранее располагался водоём, мы обнаружили подобие котлована и маленькую лужицу, а также следы откачки воды. Там же нам повстречались гражданин в белых одеждах, который зорко следил за тем, что происходит на участке, и … родственник собственника «пограничного» земельного участка, который сообщил нам, что «пруда здесь отродясь не было».

Мы уже готовы были не поверить свои глазам и посчитать дамбу «частью дороги», а также не заметить оборудование, которое, во всей видимости, раньше регулировало сток, как навстречу нам вышли двое отдыхающих. Мужчина и женщина оглядывались по сторонам и явно недоумевали … куда подевался пруд.

— Раньше здесь был прекрасный водоём, мы приезжали сюда постоянно купаться, загорали, отдыхали часто. Потом сделали помост, здесь даже был фонтан, то есть прекрасное место для отдыха. А лет пять или шесть назад в пруд перестали подкачивать воду. Тут даже были трубы, по которым её качали, — рассказал пенсионер Игорь Леонидович.

Очень жаль, что водоёма больше нет. Пруд всегда заполнялся весной, здесь на дне была целебная голубая глина, даже когда-то нутрии водились. Мы приезжали сюда на велосипедах. И, знаете, вроде устанешь, пока доедешь, а искупаешься здесь, воздухом подышишь, и уезжаешь отдохнувшим. Вода мягкая, вокруг дубы… Теперь всё это исчезло в никуда, — сожалеет Наталья Данииловна.

Признаться, после этой встречи всё встало на свои места: пруд возле «Дубравы» все-таки был, а теперь его нет.

Как выяснилось, водоём возле санатория «Дубрава» стал едва ли не последним объектом, построенным для отдыхающих санатория за федеральные средства. Водоём был передан в хозяйственное ведение санатория в 2004 году, есть соответствующий документ, подписанный экс-губернатором Егором Строевым. Как рассказали местные жители, вода в пруд регулярно подкачивалась из речки Мезенка, однако несколько лет назад «Дубрава» этим заниматься перестала, видимо, из экономии. По свидетельствам очевидцев, «то ли в 2016, то ли в 2017-м годах, пруд спустили», и на этом всё закончилось.

Удивительное совпадение, но приблизительно в это же время, а, если конкретнее, то в октябре 2016 года, земельный участок под прудом, но формально без него был передан в аренду на двадцать лет некой гражданке К. И здесь, на первый взгляд, ничего предосудительного нет: Земельный кодекс это допускает.

— В 2016 году Неполодское сельское поселение заключило договор аренды с гражданкой К. Земельный участок был передан в аренду до 2036 года, свободный, без объектов, — пояснила представитель арендатора. — Это земли сельхозназначения для ведения личного подсобного хозяйства. На момент заключения договора аренды есть все заключения, в том числе, гидротехническое, что никакого водного объекта здесь не было. Это делали органы местного самоуправления перед тем, как передать участок в аренду. (Нужно отметить, что участок в аренду гражданка К. получила после соответствующего решения суда. – Прим. ред.). По Земельному кодексу у арендатора есть право на выкуп этого участка после трех лет аренды, поэтому мы снова в судах.

В очередной раз арендатору пришлось обратиться в суд по причине того, что администрация Орловского района отказала гражданке К. в предоставлении участка в собственность, аргументируя это тем, что данный участок не предназначен для сельхозпроизводства, а также в его границах имеется …водный объект — пруд. Иными словами, арендовать землю под водным объектом можно, а иметь в собственности — нет.

Еще до передачи участка в аренду имелось гидрогеологическое заключение для земельного участка в поселке Горки, которое изготавливалось по заказу администрации Неполодского сельского поселения в марте 2016 года, о том, что «временный поверхностный сток на балке формируется за счет снеготаяния и атмосферных обложных и ливневых осадков, питание поверхностного стока за счет подземных вод происходит за пределами данного участка», — уточнила представитель арендатора. — Это гидрогеологическое заключение от 9 марта 2016 года. Когда в ноябре 2019 года К. обратилась в администрацию района с тем, что у нее есть все основания для предоставления этого земельного участка в собственность, администрация отказала, так как на нем находится пруд. 11 декабря 2019 года ей было отказано. Она идет в суд, суд проводит экспертизу гидротехническую, судебная экспертиза говорит о том, что пруда как водного объекта на этом водном участке нет. Эксперт приходит в суд и говорит, что не каждая лужа может быть водным объектом. Привлекают к участию «Дубраву», «Дубрава» приносит документ, что в 2004 году им в хозведение был передан пруд на балке. Есть распоряжение Строева о закреплении не завершенного строительством пруда за санаторием Дубрава. Кроме этого распоряжения, подписанного Строевым, кроме акта закрепления от 2005 года и кроме выписки, которая вообще без даты, и почему-то это право хозведения попало в реестр госсобственности в 2012-м, ничего нет. Вот эти три документа. Больше нет ничего на пруд. Ни технического плана, ни разрешения на строительство, ни документов по закупке гидротехнических сооружений… У нас есть определенный земельный участок в границах, он стоит на учете, и он абсолютно свободный, без объектов. Хорошо, пусть суд ей отказал, но у нее договор аренды до 2036 года. Отказал из-за водного объекта. А мы выйдем в суд с иском о признании этого объекта отсутствующим. Это такая же ситуация, как с домом на Набережной. По Росреестру дом есть, но его нет.

Судя по происходящим в последнее время событиям, объект действительно может быть признан отсутствующим: на видеозаписи, оказавшейся в распоряжении редакции, зафиксирован момент, когда «лужа», как её называют арендаторы, подвергается осушению. Это происходило 9 августа текущего года. Несколькими днями ранее, 6 августа, санаторием «Дубрава» был установлен факт хищения находившихся рядом с прудом пирса и лестницы, принадлежащих Орловской области. Директор санатория обратился по этому поводу в прокуратуру Орловской области, а также в полицию; о происходящем уведомлен и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области. По сути, на сегодняшний день уничтожаются все следы присутствия пруда.

В конечном итоге судьбу водоёма, который, по всем признакам, может быть восстановлен, будет решать суд. Пока же остаются вопросы: как проводилась экспертиза, указавшая на отсутствие пруда, если и дамба, и оборудование, и пирс, и лестница на тот момент присутствовали? Насколько компетентны были эксперты, которых, со слов представителя арендатора, нанимали чиновники Неполодского сельского поселения? Возбуждено ли уголовное дело по факту хищения пирса и лестницы? Как реагирует профильный департамент на внезапное исчезновение имущества Орловской области? Не является ли уголовно наказуемым деянием уничтожение водоёма, который был построен за счет государственных средств? Ну, и наконец, вопрос из разряда риторических. Договор аренды земли под прудом, которого якобы не было, был заключен в октябре 2016 года. Тогда же, в октябре 2016 года, главой Орловского района стал Юрий Парахин. Совпадение? Возможно. Но…

Сегодня Парахин пребывает в статусе мэра Орла. И в статусе обвиняемого по уголовному делу. И не факт, что второй статус не станет причиной утраты первого. И кто знает, каким боком тогда повернется история с якобы несуществующим прудом – в первую очередь для арендатора. Ну и для чиновников местной администрации тоже. Может быть, поэтому сейчас и предпринимаются попытки закрепить право собственности на землю под водоемом через суд? Чтобы вне зависимости от наличия или отсутствия покровителя это право оставалось неприкосновенным?

«Орловская среда» просит прокуратуру Орловской области разобраться в этой ситуации.

Ольга Рождествина

Когда верстался номер:

Буквально через несколько дней после визита нашего корреспондента на территории санатория «Дубрава», на месте бывшего пруда появились бульдозер и грузовики с песком. Опубликованные ниже снимки сделаны во вторник, 17 августа.

К сведению:

В распоряжении редакции оказались архивные документы, в том числе, обращение бывшего директора санатория «Дубрава» к первому заместителю губернатора области Е. Строева, начальнику управления госимущества администрации Орловской области И. Сошникову от 2004 года с просьбой «передать для организации отдыха пациентов санатория незавершенное строительство по пруду, расположенного в непосредственной близости от санатория «Дубрава». В документе указывается сумма, потраченная на строительство пруда — 1 345 757р. Строительство велось ОАО «Агростройзаказчик» в 1996-1997 годах.

Если есть сумма, значит, имеются и документы по закупке оборудования? А, если есть оборудование, не означает ли это, что можно «нажать кнопку» и снова заполнить пруд водой?