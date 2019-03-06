Справедливость восторжествует?

№8 (545) от 6 марта 2019 г.

На прошлой неделе Первый канал в передаче «Мужское – женское» рассказал подробности громкого дела орловчанина Виктора Плахова, который сейчас отбывает наказание по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (в данном случае – сотрудника полиции). Все это время его сестра Людмила Клочкова борется за то, чтобы доказать: ее брат невиновен и осужден несправедливо. Чтобы добиться правды, Людмила обратилась к журналистам федерального телеканала – других путей у нее просто не осталось. После выхода передачи в эфир последовала реакция со стороны Следственного комитета: руководитель СУ СКР по Орловской области Анатолий Щуров объявил о приеме жалоб на действия сотрудников полиции.

Первый канал о «полицейском беспределе»

Как рассказали наши коллеги с сайта «Вечерний Орел», в передаче Александра Гордона «подробно, с фактами, рассмотрены весь ход расследования и нарушений, которые были допущены в его ходе. Как сказал Александр Гордон, «Плахов – не ангел, но это не значит, что он должен сидеть за преступление, которого не совершал».

Коротко напомним ход событий, – пишет «ВО». – В апреле 2015 года во дворе Советского РОВД Орла произошел конфликт между орловцем Виктором Плаховым и сержантом полиции С. Одеровым.

В результате Виктор Плахов получил три года и пять месяцев СТРОГОГО режима. При этом и его семья, друзья и очевидцы уверены, что Виктор невиновен. Уже два года за осужденного Плахова борется его сестра, которая фактически провела собственное расследование и доказала огрехи следствия и формальность экспертиз, проведенных в Орле.

Чтобы долго не пересказывать, скажем только, что в материалы дела не были «привлечены» записи с видеокамер (!), которыми буквально утыкана все территория Советского РОВД. Их почему-то не оказалось (!). По делу не были проведены следственные эксперименты, а также необходимые экспертизы, об этом говорили в эфире «Первого» канала.

Один из друзей Плахова давал показания не в пользу полиции, и в итоге был осужден за лжесвидетельствование. Молодой парень отсидел год. Теперь у него есть судимость по уголовной статье.

Примечательно, что в мае прошлого года Президиум Орловского областного суда во главе с председателем Орловского областного суда Федором Телегиным удовлетворил жалобу Виктора Плахова и направил его дело на новое рассмотрение. Самого Плахова освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Ранее приговором Советского райсуда Орла мужчина был признан виновным и отправлен на три года и 10 месяцев в колонию СТРОГОГО режима. В областном суде даже гособвинение в лице прокуратуры Орловской области просило суд определить осужденного в колонию общего режима, то есть, как минимум, смягчить приговор.

Облсуд посчитал, что решения судов нижестоящих инстанций не учли противоречия в показаниях свидетелей, а также не дали оценки нарушениям УПК РФ, допущенным в ходе предварительного расследования.

Советский райсуд Орла, повторно рассмотрев дело, фактически подтвердил приговор – три года и пять месяцев СТРОГОГО режима. Обвинительный приговор фактически основан только на показаниях сотрудников полиции, говорили участники программы на «Первом канале».

В конце программы ведущий Александр Гордон рассказал, что «как только наша съемочная группа появилась в Орле, мы были буквально атакованы десятками граждан Орла, которые пришли сказать, что у них творится полицейский беспредел». Далее люди в кадре рассказывают, что они думают о состоянии законности и правосудия в нашем городе», – сообщил «Вечерний Орел».

Добавим, в конце программы ведущая пообещала Людмиле Клочковой, что авторы передачи будут следить за дальнейшей судьбой ее героев, что программа непременно попадет в поле зрения Следственного комитета и что справедливость обязательно восторжествует. Так и случилось: уже через несколько дней Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области сообщило следующее: «27.02.2019 в телевизионной передаче на одном из федеральных каналов был показан сюжет, в котором жители Орловской области высказывают недовольство действиями правоохранительных органов на территории региона. Для получения объективной информации о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов 4, 5 и 7 марта 2019 года с 9 до 12 часов, а также в последующие рабочие дни в помещении Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231, руководителем Следственного управления генерал-майором юстиции Щуровым Анатолием Петровичем будет проведен личный прием граждан по вышеуказанным вопросам. Кроме того, обращения по указанному вопросу можно направить в Следственное управление, используя «Интернет-приемную» на официальном сайте управления http://orel.sledcom.ru/references), блог руководителя Следственного управления в социальной сети «Вконтакте», а также «Телефон доверия» (8 (4862) 73-29-75)».

«Хочу добиться правды»

Пресса зачастую действительно остается последней инстанцией, куда обращаются отчаявшиеся добиться правды граждане. На федеральные каналы пробиться сложно, поэтому люди идут к местным журналистам. На днях в редакцию «Орловской среды» обратился житель Орловской области Игорь Захаров. И хотя его история не столь драматична, как история Виктора Плахова: Игорь Захаров не осужден, во многом они похожи. И тем, что одним из действующих лиц в ней является сотрудник полиции, и тем, что на протяжении нескольких лет Игорь ищет справедливости – и не находит.

Речь в данном случае идет о ДТП, произошедшем в декабре 2017 года на трассе Орел – Знаменское, когда столкнулись полицейский УАЗ и ВАЗ-2111. О нем тогда писали многие орловские СМИ: информация основывалась на пресс-релизе, распространенном пресс-службой УМВД России по Орловской области, в котором сообщалось, что в аварии пострадал сотрудник полиции. Между тем пострадавших было трое. Один из них – Игорь Захаров – получил самые тяжелые травмы.

– Это было 14 декабря 2017 года, – рассказал Игорь Захаров «Орловской среде». – Я поехал в Орел по своим делам, ехал со скоростью 80, максимум 90 километров в час, ехал один. И где-то на 10-м километре, между поселком Бойцовский и Зернобобовым, увидел, что навстречу мне едет иномарка. И на ближнем расстоянии, то есть недостаточном для обгона, ее стал обгонять по встречной полосе полицейский УАЗик. Я начал выполнять экстренное торможение, заднюю часть автомобиля начало заносить, потом – удар, и я отключился. Очнулся только в больнице.

У Игоря Захарова оказалось сломанным ребро, он получил перелом бедра и другие серьезные травмы – врачи констатировали тяжкий вред здоровью. На больничном он находился целый год.

Как впоследствии рассказывали Игорю Захарову очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия сразу после столкновения, водитель полицейского УАЗа изначально признавал: да, он выехал на встречную полосу, из-за чего и столкнулся с автомобилем Захарова. Однако все эти признания делались, что называется, без протокола. В материалах же проверки, которую проводили сотрудники Следственного комитета, оказалась совершенно другая картина произошедшего: если верить тому, что установили следователи, то водитель полицейского УАЗа не виноват в том, что начал обгон, не убедившись в отсутствии помехи. А вот Игорь Захаров виноват в том, что начал торможение.

– По их логике, – говорит Игорь Захаров, – я не должен был тормозить, а должен был уйти на обочину. То есть он поехал бы дальше, а я точно так же кувыркался бы, потому что там обочина довольно высокая… В процессе следствия были утеряны мои документы, которые были изъяты – в том числе страховка и паспорт транспортного средства. Следствие пришло к выводу, что удар произошел на полосе, по которой ехал УАЗ, якобы он вернулся со встречной полосы на свою. Причем успел это сделать за три секунды – так и написано. А третья машина, то есть та иномарка, которую он обгонял, вообще исчезла. Как следует из материалов следствия, она просто уехала с места происшествия.

Причиной такой позиции следователей, трижды отказывавших в возбуждении уголовного дела, Игорь Захаров считает то, что обе машины после удара оказались на полосе, по которой должен был двигаться УАЗ, а не на встречной, хотя на нее УАЗ и выскочил перед столкновением.

Надо сказать, что в материалах проверки есть странности: так, некоторые свидетели утверждают, что водитель полицейской машины находился едва ли не в бреду, в шоковом состоянии, тем не менее он отказался от госпитализации. При этом один из свидетелей в своих показаниях рассказывает следующее: «Около водительской двери автомобиля УАЗ, стоя на коленях на земле и прижимая руки к лицу, находился человек в форме сотрудника полиции… Он что-то бессвязно бормотал про то, что напрасно начал обгонять…». Кроме того, изначально и сотрудники полиции, которые выезжали на место, и свидетели показывали, что видимость на дороге в тот момент составляла 100 метров, однако затем показания изменились: те же очевидцы стали утверждать, что видимость была 300 метров. Странным выглядит и такой факт: водитель полицейской машины с 13 декабря официально находился в отпуске. Однако в материалах проверки фигурирует информация, что 14 декабря он ездил в Орел, чтобы получить талоны на бензин – якобы его специально для этого отозвали из отпуска. При этом, как утверждает Игорь Захаров, в Хотынецком РОВД вполне внушительный автопарк – и в Орел могли направить любую другую машину с другим водителем. Более того, в машине полицейского находился посторонний пассажир, что запрещено…

Так или иначе, но в итоге именно в отношении Игоря Захарова было возбуждено дело об административном правонарушении, производство по которому прекратили только в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. А вот в возбуждении уголовного дела Следственный комитет оказывал трижды – и именно это заставило Игоря Захарова обратиться в редакцию.

Конечно, журналисты вряд ли могут давать оценку действиям следователей, однако, если руководствоваться элементарным здравым смыслом, то сам собой напрашивается вопрос: зачем Игорь Захаров настаивает на возбуждении дела? Если бы он знал, что в ДТП есть его вина, то его вполне устроила бы ситуация, сложившаяся на сегодняшний день: дело не заведено, поскольку в действиях обоих водителей, по мнению следователей СК, отсутствует состав преступления; штрафа Захаров тоже избежал, а здоровье… ну да, здоровье не вернешь, но ведь могло быть и хуже… Тем не менее он считает, что дело должно быть возбуждено и доведено до суда. Почему?

– Потому что я хочу все-таки добиться правды, – говорит Игорь Захаров.

О том же самом говорили и орловчане журналистам Первого канала, приезжавшим в Орел изучать дело Виктора Плахова. Приведем лишь одну цитату, прозвучавшую в передаче Александра Гордона:

«Мы здесь все собрались с криком о помощи. Помогите нам добиться справедливости. Наши дети, родственники, родные – они сидят ни за что. Здесь творятся страшные вещи!»

Надеемся, руководство СУ СКР по Орловской области этот крик о помощи услышит – и разберется в том числе и в деле о ДТП с участием Игоря Захарова и сотрудника Хотынецкого РОВД. Тем более что в этом деле следователи принимали непосредственное участие.

Федор Крюков