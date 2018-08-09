Телефон поддержки поможет орловцам при решении квартирного вопроса

Кадастровая палата по Орловской области напоминает: получить быстро и доступно информацию, касающуюся государственных услуг Росреестра, можно по единому многоканальному телефону 88001003434. Это ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра. Звонок бесплатный.

Специалист проконсультирует граждан по вопросам, связанным с государственным кадастровым учётом и регистрацией прав на объекты недвижимости. Часто бывает, что ответы на вопросы необходимо получить срочно, а возможности зайти в интернет или обратиться к опытному специалисту нет. К примеру, вы получили из банка закладную о том, что рассчитались с ним по договору ипотеки, но что делать дальше, не знаете. Сотрудники ВЦТО подскажут, какой пакет документов нужен для подачи заявления в том или ином случае, куда можно обратиться для сдачи и получения документов, проверят готовность заявления или запроса на предоставление услуг. В случае необходимости консультант, принявший звонок, даже объяснит, какими статьями, нормами закона он руководствуется при ответе, что тоже немаловажно.

Если по каким-то причинам у оператора нет возможности ответить на вопрос, то он отправляет информацию на дополнительную обработку, и через 3-5 дней ответ придёт вам по телефону или электронной почте.

Получив такую консультацию, граждане, как правило, для подачи документов приходят в многофункциональный центр более подготовленными, не приходится сдавать дополнительные документы при повторном обращении, соответственно уменьшается и число приостановлений и отказов в государственной постановке на кадастровый учёт и регистрации прав на объекты недвижимости.

По информации пресс-службы региональной кадастровой палаты