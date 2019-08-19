19 августа 2019



В Мценске ограбили автостоянку

В Мценске злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику автостоянки и похитили 35 тысяч рублей и видеорегистратор.

Потерпевший сразу же обратился в полицию и за медицинской помощью. Лиц нападавших он не увидел.

Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Мценский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Сотрудники уголовного розыска занялись розыском злоумышленников. Оперативники осмотрели место преступления, изучили записи с камеры видеонаблюдения, которая находится на соседней автозаправочной станции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили причастность к преступлению двух местных жителей 2001 года рождения.

Полицейские выяснили, что молодые люди с битой проникли на территорию автостоянки. В офисе они напали на охранника, причинив ему телесные повреждения, а затем совершили кражу 35 тысяч рублей и видеорегистратора и скрылись.

На данный момент фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 19 Авг 2019 в 15:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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