В Мценске ограбили автостоянку

В Мценске злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику автостоянки и похитили 35 тысяч рублей и видеорегистратор.

Потерпевший сразу же обратился в полицию и за медицинской помощью. Лиц нападавших он не увидел.

Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Мценский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Сотрудники уголовного розыска занялись розыском злоумышленников. Оперативники осмотрели место преступления, изучили записи с камеры видеонаблюдения, которая находится на соседней автозаправочной станции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили причастность к преступлению двух местных жителей 2001 года рождения.

Полицейские выяснили, что молодые люди с битой проникли на территорию автостоянки. В офисе они напали на охранника, причинив ему телесные повреждения, а затем совершили кражу 35 тысяч рублей и видеорегистратора и скрылись.

На данный момент фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.