В Орле на местах убранных свалок высаживают деревья

95 саженцев кленов посажено на месте ликвидированных несанкционированных свалок в Северном районе.

В ближайшее время управлением градостроительства совместно с территориальными управлениями будет определен график и места высадки деревьев в других районах. Работы планируется завершить до конца мая.

Напомним, в этом году город безвозмездно получил от Глазуновского лесничества 1000 молодых кленов и красных дубов. Озеленение ведется во всех районах областного центра, информирует мэрия Орла.