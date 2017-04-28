В Орле на местах убранных свалок высаживают деревья

95 саженцев кленов  посажено на месте ликвидированных несанкционированных свалок в Северном районе.

В ближайшее время управлением градостроительства совместно с территориальными управлениями будет определен график и места высадки деревьев в других районах. Работы планируется завершить до конца мая.

Напомним,  в этом году город безвозмездно получил от Глазуновского лесничества 1000 молодых кленов и красных дубов. Озеленение ведется во всех районах областного центра, информирует мэрия Орла.

 

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Опубликовано 04 мая 2017 в 15:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 10

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