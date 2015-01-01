В Орле подростки воровали флаги, чтобы сдать флагштоки в металлолом

Прохожий в Орле помог раскрыть кражу флагов. Мужчина обратил внимание на трех молодых людей, которые вынимали флаги из специальных подставок на перекрестке улиц Октябрьской и Игнатова. Он сразу же сообщил об этом в полицию. На место отправилась следственно-оперативная группа, но молодые люди уже скрылись. Полицейские обследовали дворы близлежащих домов и улицы, а также проверили близлежащие гаражные кооперативы и места сдачи металлического лома. На территории одного из ГСК в гараже, приспособленном для приема металлов, полицейские и обнаружили похищенные флагштоки. В гараже обнаружили и троих молодых людей с похищенными флагами, которые они сняли с флагштоков перед сдачей в металлолом.

В отношении владельца гаража сотрудники полиции составили протокол за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов. Подростков доставили в УМВД для разбирательства. У молодых людей и их родителей были взяты объяснения. В настоящее время по факту проводится проверка. Стоимость похищенного имущества составляет порядка трех тысяч рублей. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе УМВД.

 

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Опубликовано 08 мая 2018 в 13:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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