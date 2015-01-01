В Орле стартуют отборочные соревнования реставраторов

Отборочные соревнования профессионального мастерства «Реставратор произведений из дерева» по стандартам WorldSkills пройдут с 20 по 24 марта.

Для соблюдения «Регламента ввода новых компетенций и их развития» нашему региону необходимо проведение данного отбора с целью определения победителя, который примет участие в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре, информирует пресс-служба губернатора.

21 марта на территории Орловского реставрационно-строительного техникума будут соревноваться три участника от Орловской области и два участника из Санкт-Петербурга и Москвы.

Орловская область уже принимала участие в подобного рода соревнованиях в феврале текущего года, где показала достойный результат и была включена в состав участников компетенции 87RU «Реставрация произведений из дерева» в Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Мастерство участников будут оценивать наиболее опытные специалисты в сфере реставрации, возглавит судейство эксперт из Санкт-Петербург Владимир Шевченко.

Конкурсное задание состоит только из практической работы. Участникам конкурса будет представлен объект реставрации с равноценными дефектами. Время всего конкурсного проекта составляет 16 часов.

Итоги отбора будут подведены 24 марта на церемонии закрытия в Орловском реставрационно-строительном техникуме.

 

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Опубликовано 20 Мар 2017 в 18:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

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