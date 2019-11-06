В орловских школах нет денег на мячи, учебники и даже на краску для стен

Накануне инвестиционного послания губернатора, где Андрей Клычков красочно описывает прекрасное будущее Орловщины, коварная прокуратура выпустила пресс-релиз, в котором рассказала о мрачном настоящем нашей области. Итак,

органами прокуратуры была проведена проверка исполнения законодательства в сфере образования. Выявлена масса нарушений. В частности, выявлены факты неукомплектованности школ города Ливны бесплатными учебниками и учебной литературой в необходимом количестве по ряду учебных дисциплин: «технология», «изобразительное искусство», «физическая культура», «основы безопасности жизнедеятельности», «музыка».

В школах города Ливны и Ливенского района в нарушение 273-его федерального закона отсутствуют в необходимом количестве технические средства обучения и спортивный инвентарь: приборы и устройства для реализации образовательных программ, исполнения учебных планов по дисциплине «физика»; не хватает компьютеров для обучения информатике; дефицит микроскопов для обучения биологи; не хватает реактивов в кабинетах химии; нет даже лыж и лыжных ботинок, футбольных, волейбольных мячей, планок и брусьев для проведения занятий по физкультуре. Аналогичные нарушения выявлены в школах Орла, Глазуновского, Орловского, Троснянского районах области.

В отдельных школах региона выявлены нарушения прав обучающихся на безопасные условия обучения. Так, в средних общеобразовательных школах №15, №50, №36 г. Орла, а также в лицее № 22, гимназии № 19 и № 21 г. Орла прокурором Советского района г. Орла выявлены факты ненадлежащего содержания и необорудования пришкольных стадионов, неудовлетворительного состояния спортивного оборудования и инвентаря. В спортивном зале МБОУ «Гнилушинская СОШ» имеются повреждения стен, потолка и пола, на покрытии пола и стенах частично отсутствует краска, имеются повреждения. Оборудование спортивного городка на территории школы также имеет повреждения покрытия (ржавчину, дефекты краски). Аналогичные нарушения установлены также в спортивных городках в МБОУ «Тагинская СОШ», МБОУ «Ловчиковская ООШ», МБОУ «Очкинская ООШ», МБОУ «Краснослободская СОШ», МБОУ «Новополевская ООШ», МБОУ «Глазуновская СОШ».

Отдельно остановимся на обучении больных детей. В ходе проверки работниками прокуратуры были выявлены нарушения при организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Так, в МБОУ «СОШ № 2» г. Ливны в нарушение требований законодательства об образовании не разработаны индивидуальные программы реабилитации и (или) абилитации обучающихся детей-инвалидов. В МБОУ «Орловская СОШ» Ливенского района, в МБОУ «СОШ № 1» г. Ливны, в МБОУ «Сергиевская СОШ» отсутствует специальная учебная литература для обучающихся в указанных учреждениях детей с ограниченными возможностями здоровья. А в школах Ливенского района дети с ограниченными возможностями здоровья, которым в соответствии заключением с психолого-медико-педагогической комиссии требуются занятия с психологом, дефектологом и логопедом, не были обеспечены необходимой квалифицированной помощью.

Напомним, ранее прокуратура сообщила, что с начала года в Орловской области резко выросла подростковая преступность.