Водолазы обследовали дно озера Светлая жизнь

Сотрудники поисково-спасательного отряда (водного) государственного казенного учреждения Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» перед началом купального сезона проводят водолазное обследование пляжей и мест массового отдыха граждан на воде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, 28 мая водолазы очистили дно озера Светлая жизнь и пляжную зону от опасных и посторонних предметов.

Дно пляжей находится в удовлетворительном состоянии.

Купальный сезон в Орловской области начинается 1 июня.