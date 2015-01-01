Водолазы обследовали дно озера Светлая жизнь

Сотрудники поисково-спасательного отряда (водного) государственного казенного учреждения Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» перед началом купального сезона проводят водолазное обследование пляжей и мест массового отдыха граждан на воде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, 28 мая водолазы очистили дно озера Светлая жизнь и пляжную зону от опасных и посторонних предметов.

Дно пляжей находится в удовлетворительном состоянии.

Купальный сезон в Орловской области начинается 1 июня.

 

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Опубликовано 30 мая 2018 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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