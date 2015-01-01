Волна гриппа не идет на спад

С 9 по 15 апреля к врачам за помощью обратилось 5 756 заболевших гриппом и ОРВИ. Дети в возрасте до 14 лет составили 56,2% от общего числа заболевших. Эпидпорог превышен на 28,6%. Но самое неприятное, что доля вирусов гриппа возросла и составляет более 90%.

Чтобы повлиять на ситуацию в отдельных школах и классах продолжают вводить карантин. На 16 апреля учебный процесс приостановлен в 8-ми школах в Орле (по отдельным классам), или в 2,1% от общего числа школ области.

Управление Роспотребнадзора напоминает населению не забывать о мерах неспецифической профилактики острых респираторных инфекций дыхательных путей. Родителей просят следить за самочувствием детей и не отпускать больных учеников в образовательные учреждения, так как своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций.