Волна гриппа не идет на спад

С 9 по 15 апреля к врачам за помощью обратилось 5 756 заболевших гриппом и ОРВИ. Дети в возрасте до 14 лет составили 56,2% от общего числа заболевших. Эпидпорог превышен на 28,6%. Но самое неприятное, что доля вирусов гриппа возросла и составляет более 90%.

Чтобы повлиять на ситуацию в отдельных школах и классах продолжают вводить карантин. На 16 апреля учебный процесс приостановлен в 8-ми школах в Орле (по отдельным классам), или в 2,1% от общего числа школ области.

Управление Роспотребнадзора напоминает населению не забывать о мерах неспецифической профилактики острых респираторных инфекций дыхательных путей. Родителей просят следить за самочувствием детей и не отпускать больных учеников в образовательные учреждения, так как своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций.

 

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Опубликовано 17 Апр 2018 в 16:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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